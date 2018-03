Avisen er rammet av en høylytt konflikt mellom Mathisen og eierselskapet, og mange har uttrykt støtte til redaktøren ved å si opp abonnementene sine.

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar siden det kommer inn oppsigelser fortløpende. Det offisielle tallet lørdag var at litt under 100 lesere sagt opp. Nå ser det ut som om det antallet har bikket 300 oppsigelser, sier produkt- og salgssjef Ivan Solhaug i Vårt Land til Dagens Næringsliv.

Mathisen har selv oppfordret lesere til å ikke si opp avisen. I intervjuer har hun sagt at hun er helt knust.

Vårt Land hadde i 2017 et godkjent totalopplag på drøyt 21.500, altså opplag der både papir- og digitalutgaver er medregnet.

Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland er en av dem som nå har levert oppsigelse på sitt abonnement.