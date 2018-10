Hareide: Listhaug med stygt angrep på Ropstad

– Det verste av alt var da KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad gikk ut i valgkampen i 2017 og sa at 10-15.000 nye muslimer inn i landet var helt uproblematisk, siden det er sekulære nordmenn som truer de kristne verdiene. Det er en absurd logikk, skriver Listhaug.

Innholdet i boken «Der andre tier» ble kjent tirsdag.

– Listhaug angriper min nestleder Ropstad stygt i boken fordi han ønsker flere flyktninger velkommen til Norge, noe hun mener de truer de kristne verdiene. Det å hjelpe mennesker i nød er nettopp en sentral del av den kristne nestekjærligheten. Dessuten er mange av flyktningene som kommer kristne, sier Hareide i en kommentar til NTB.

Les mer om angrepene på KrF i Sylvi Listhaugs nye bok: - Trist at KrF ikke reagerer på at kristne verdier er under press

Verdigrunnlag

– Og jeg tror neppe skoleledere og kristne menigheter kjenner seg igjen i at muslimske familier og elever er de som opplever det er vanskeligst at skolen og det norske samfunnet har et kristent verdigrunnlag, og at det er naturlig med skolegudstjenester. Det er heller norske humanetikere som vil stoppe dette, sier KrF-lederen.

Listhaug anklager i boken KrF for ikke å slå ring om den norske og kristne kulturarven, og hun kritiserer KrF-nestleder Olaug Bollestad å gå imot å forby bønnerop.

Bønnerop

– Bollestad har uttrykt seg prinsipielt om bønnerop og har helt riktig påpekt at dette ikke er noe problem i Norge i dag. Hvorfor skal Listhaug konstruere konflikter mellom ulike grupper i samfunnet vårt? sier Hareide, og fortsetter:

– Jeg mener vi heller må jobbe for å bygge ned konflikter oss imellom og finne gode måter å leve sammen på. Det er det som må kjennetegner det norske samfunnet. Listhaugs splittende retorikk og mistenkeliggjøring er ikke veien å gå for et bedre samfunn bygd på kristne verdier.