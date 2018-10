Mandag morgen ble en mann fraranet mobiltelefon og en skinnmappe i et garasjeanlegg rett ved Colosseum kino.

Politiet rykket ut til stedet, men fant aldri gjerningspersonen.

#Oslo. Vi er i området Essendrops gate da en person har blitt fratatt en telefon samt en skinnmappe. Gjerningspersonen hadde en kniv han truet med. Fornærmede er ikke fysisk skadd. Vi leter etter gjerningspersonen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 15, 2018

Fire timer senere fikk politiet melding om knivstikking i en leilighet rett ved Majorstuen skole. 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto ble funnet av en kamerat som kom hjem ved 12.15-tiden.

Ambulansepersonell var i leiligheten etter få minutter og kunne konstatere at 24-åringen var død.

Privat

To av kameratene offeret delte leiligheten med, har forklart at de forlot boligen omtrent samtidig, cirka klokken 07.50 mandag.

Politiet har derfor vært interessert i det som har skjedd i området mellom 07.50 og 12.15.

Etterlyser mann med mulig tilknytning til drapet

I håp om å få tips fra publikum gikk politiet fredag ut med bilder av en ung mann som politiet knytter både til ranet og drapet.

Bildene er hentet fra overvåkingskameraer, blant annet fra Skøyen togstasjon. Der ble han fanget opp av kamera klokken 13.16.

Garasjeanlegget der ranet fant sted ligger i Essendrops gate, mens leiligheten der drapet fant sted ligger i Arbos gate.

– Vi mener at denne personen kan knyttes både til drapet i Arbos gate og ranet i Essendrops gate, sier politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo under politiets pressekonferanse fredag formiddag.

POLITIET

Mannen har en veldig karakteristisk tatovering på venstre hånd, formet som noe som kan ligne en halvmåne, et sverd eller en machete og en stjerne. Symbolet ligner på det som finnes på flagget til Angola.

Politiets offentliggjøring av bildene førte til flere henvendelser til politiets tipstelefon og tipsportal.

– Vi har fått mange tips, sa Metlid til Aftenposten ved 17-tiden fredag.

Har tatt med seg terrassedør

Kriminalteknikere har daglig jobbet i flere timer både innenfor og utenfor leiligheten i Arbos gate, etter at 24-åringen ble funnet død.

De har blant annet jobbet ut ifra en teori om at gjerningspersonen skal ha klatret over en mur. Vedkommende skal ha tatt seg inn i leiligheten i første etasje uten å ha gått inn via oppgangen.

I tillegg til å sikre spor fra muren har kriminalteknikere fra Kripos og Oslo politidistrikt tatt med seg terrassedøren til leiligheten for å sikre spor.

Hans O. Torgersen

Politiet har også gått ut med et kart over et område langs Frognerelva, som viser en avmerket rute som politiet mener at den etterlyste mannen kan ha gått mandag formiddag.

Det er gjort funn av gjenstander langs denne ruten. Politiet er svært interessert i tips om mulige observasjoner av mannen langs denne ruten.

Aftenposten har snakket med flere personer langs ruten mellom Frogner og Skøyen, som forteller at flere politifolk var i området onsdag for å lete etter spor.

Det ble også brukt kriminalsøkshund, som blant annet kan snuse seg frem til blodspor.

De kan også fortelle at det ble gjort funn på minst to steder langs ruten.

Familien ble informert

Drapsofferet kommer fra Mysen og jobbet i Oslo sentrum som selger.

Mysens A-lag skulle ha spilt opprykkskamp til 5. divisjon tirsdag. I stedet ble det holdt en minnestund i klubbhuset.

– Familien ble informert av politiet i forkant av at de gikk ut med denne etterlysningen. Familien er også opptatt av å få svar på hva som har skjedd, sier bistandsadvokat Peder Morset til Aftenposten fredag.