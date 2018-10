NRK: Hareide ble ikke informert før Ropstad utfordret Solberg

Statsminister Erna Solbergs utspill i VG om at hun er åpen for å endre abortloven vakte begeistring på KrFs høyrefløy sist torsdag. Uttalelsene kom som et svar på en utfordring fra Ropstad tidligere samme dag.

Flere som gikk på talerstolen under årsmøtet i Rogaland KrF i helgen, brukte saken til å støtte opp under sitt syn om at partiet burde gå inn i regjeringen Solberg.

NRK melder at Ropstad hadde dialog med Høyres kommunikasjonsavdeling om abortutspillet, før han valgte å utfordre statsministeren og Ap-lederen i VG.

Ropstad bekrefter at Høyres pressesjef Peder Egseth foreslo at han skulle ha et utspill om abort.

– Jeg fikk vel et spørsmål fra Egseth om dette var en sak jeg hadde planlagt å kjøre utspill på, og han fortalte at bioteknologi og tvillingabort var saker de hadde sett på og jobbet mye med i Høyres kommunikasjonsavdeling, og at han ikke ble overrasket over om KrF løftet det som tema, sier nestlederen.

Flertallet i Rogaland KrF valgte å sende 15 blå delegater og én rød til landsmøtet 2. november, til tross for at en tredel av de fremmøtte på fylkesårsmøtet støttet Hareides ønske om å samarbeide med Ap og Sp.

Delegatfordelingen fra KrFs største fylke kan avgjøre landsmøtet i Hareides disfavør. Det vil innebære at KrF bryter løftet sitt om ikke å gå i regjering med Frp, og at vi får en flertallsregjering bestående av de to partiene samt Høyre og Venstre.