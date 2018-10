En historie fra elektrobutikken Power er blitt mye delt på Facebook de siste dagene.

Ifølge historien skal en somalisk familie på fem ha kjøpt seg mobiltelefoner for 59.000 kroner med rekvisisjon fra Nav. Det står ingenting om hvor dette skal ha skjedd.

Dette er historien på Facebook:

«I dag var eg på Power og skulle ha meg en mobiltelefon. Stod i køen ved disken og ventet på å bli eksplodert. Fremfor meg var det en familie fra Somalia på 5 og alle skulle ha seg IPhone, fem flunkende nye iphoner av nyeste versjon med deksel og hele pakka. Regninga kom på 59 000. Jeg venta spent bak deom de hadde penger. Farendro opp en rekvisisjon fra det som så ut som å være fra NAV. Og det virka. Etterpå betale eg min mobil til 500 kr. Adelen gikk storfornøyde smilende ut av butikken alle fem med iPhoner i hånda. Skal det være sånn? Eg er helt ødelagt nå»

Den hadde blitt delt over 1100 ganger, før en av dem med flest delinger slettet Facebook-innlegget sitt.

Har sjekket historien

Faktasjekkerne faktisk.no har sjekket historien: Den er falsk.

Etter det Faktisk.no har klart å finne ut, ble historien først delt av profilen Robert Robertson i gruppen «Fedrelandet viktigst» fredag 5. oktober.

Etter å ha prøvd å spore ham opp skriver faktisk.no at de med «stor sannsynlighet kan fastslå at Robert Robertson er en falsk profil»

Power Norge AS finner ikke noe bilag på det påståtte kjøpet hos sine 63 kjedebutikker. Faktisk.no har kontaktet alle de 57 franchisebutikkene som driver under Power-logoen. Alle avkrefter at dette har skjedd hos dem.

Gruppe med mange medlemmer

«Fedrelandet viktigst» har i overkant av 16 000 medlemmer, og i gruppen deles og diskuteres i hovedsak muslim- og innvandringsfiendtlige saker.

Historien fra Power ble ikke så mye delt fra denne gruppen, men den utløste en rekke nedsettende kommentarer om innvandrere.