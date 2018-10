16 år gammel jente dømt til tolv års fengsel for drapet på Sørlandssenteret

Dommen falt i Agder lagmannsrett fredag, melder TV 2.

Jenta var 15 år gammel da hun i juli i fjor knivstakk to kvinner inne på Sørlandssenteret i Kristiansand. En av dem døde av skadene, mens den andre fikk livstruende skader.

Dommen er ett år strengere enn det aktor la ned påstand om, og dommen jenta fikk i Kristiansand tingrett. Jenta anket dommen fra tingretten, fordi hun sier det ikke var meningen å drepe, og at hun dermed ikke skal dømmes for drap.

– Skuffet over ikke å bli trodd

– Hun er veldig skuffet. For det første over ikke å ha blitt trodd, og for det andre at straffen er på 12 år og ikke 11, slik som i tingretten, sier jentas forsvarer, Hege Klem, til TV 2.

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, beskrev under sin sluttprosedyre drapet og drapsforsøket som brutalt og kaldblodig og slo fast at det var en planlagt handling i den hensikt å drepe.

Dette er lagmannsretten enig i. I dommen legger retten vekt på at jenta på forhånd blant annet hadde søkt på YouTube med søkeordene «knife killing» og «knife attack», at hun samme dag hadde søkt på nettet med søkeordene «hvordan drepe noen», og lest om både Utøya og Vollen-drapet.

Etter drapet sa hun til både psykiater og lege at hun hadde dratt til Sørlandssenteret for å drepe. Hun var ikke preget av det som hadde skjedd.

Tilregnelig da hun angrep kvinnene

I dommen heter det blant annet at retten er overbevist om at tiltalte var tilregnelig da hun angrep de to kvinnene og at retten ser helt bort fra hennes forklaring om at hun kun ville skade og ikke så det som sannsynlig at noen ville dø.

«Hennes forklaring fremstår som nøye tilpasset ønsket om å bli dømt for noe mindre alvorlig enn drap og drapsforsøk», heter det i dommen.

Lagmannsretten mener også at det er skjerpende at angrepet fant sted på et kjøpesenter med mange personer til stede. Avspilt video viser at tiltalte skapte panikk og forvirring hos mange tilstedeværende. Motivet er også skjerpende ettersom tiltalte ville drepe tilfeldige ofre for å komme ut av barnevernets omsorg.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Fare for gjentakelse

De sakkyndige har konkludert med at det er høy fare for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger. I retten sa de også at det vil gå mange år før jentas atferd endres radikalt, dersom den noen gang gjør det.

Lagmannsretten dom ble avsagt under dissens ettersom en av lekdommerne ikke kunne utelukke at tiltaltes ønske kun var å skade, men samtidig var overbevist om at hun så dødsfølgen som det mest sannsynlige utfallet. De øvrige, både fagdommere og lekdommere, var overbevist om at drap var hensikten.

Det var 26. juli i fjor at den da 15 år gamle jenta tok en kniv fra en av hyllene på Coop Obs på Sørlandssenteret og knivstakk to personer inne på kjøpesenteret.

Den 17 år gamle sommervikaren Marie Skuland døde av skadene hun ble påført, mens en 23 år gammel kvinne ble kritisk skadd. Det var ingen forbindelse mellom tiltalte og ofrene i forkant av drapet.