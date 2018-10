Den avdøde mannen som ble funnet drept på Majorstuen mandag, er fra Mysen.

Mysens A-lag skulle ha spilt opprykkskamp til 5. divisjon tirsdag. I stedet ble det holdt en minnestund i klubbhuset klokken 19.

Da Aftenposten ringer til leder i fotballklubben i Mysen, Per Egil Aas, er samlingen, som besto av rundt 30–35 venner og bekjente av avdøde, i ferd med å avsluttes.

– Han var en kjernekar og var en positiv gutt for miljøet. Gutta har mange gode minner, sier Aas.

Han synes det er vanskelig å gjengi hva som har skjedd under samlingen og vil helst at det skal forbli privat.

– Men det har vært en skiftende stemning, vi har ledd litt og grått litt. Det er selvsagt så tragisk som det får blitt, sier Aas.

Olav Olsen

Obduksjonsrapport klar

Politiet fikk tirsdag inn flere nye interessante tips om drapet. Det pågår mye etterforskning, og politiet jobber ut fra flere teorier, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt

– Men vi vil ikke si noe om dette av hensyn til den videre etterforskningen, sier hun.

Den foreløpige obduksjonsrapporten forelå tirsdag ettermiddag.

– Den bekrefter igjen at vi helt klart står overfor en drapssak, sier Metlid.

Hun vil ikke gi noen detaljer fra obduksjonsrapporten.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ble stukket et titalls ganger

Men etter det TV 2 får opplyst, skal drapshandlingen fremstå som brutal, og mannen ble stukket et titalls ganger med kniv.

Jan Mesicek er nabo til leiligheten der den avdøde ble funnet. Han har bodd der i 20 år. Han synes det som har skjedd, er urovekkende.

– Flere naboer jeg snakker med er helt klart oppbrakte. Noen har ved en tilfeldighet sett hvordan det så ut inne i leiligheten. Det er klart at noen blir bekymret og redde for at dette kan skje igjen, sier han til TV 2.

Kan ikke utelukke sammenheng med knivran

Politiet har bedt om og sikret bilder fra videoovervåking fra en rekke eiendommer i nabolaget til Arbos gate. I tillegg vil politiet be om posisjonsdata fra mobiltelefoner som har vært påslått i området i de aktuelle tidspunktene.

En ansatt i Nordea ble ranet med kniv i et parkeringshus like i nærheten av leiligheten der drapet skjedde ved 8-tiden mandag. Personen ble frastjålet mobiltelefon og en skinnmappe.

– Ser dere noe sammenheng mellom disse hendelsene?

– Dette er noe vi ser på. Den klare forskjellen er at den første hendelsen fant sted på et offentlig sted, i en garasje. Drapet skjedde inne i en leilighet. Men vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng, sier Metlid.

Olav Olsen

Ber om tips

De tre kameratene som bodde sammen med den avdøde 24-åringen har alle status som vitner i saken.

Ingen av de fire samboerne, unge gutter som enten jobber eller går på skole i Oslo, var kjent av politiet fra før.

– Det er ingenting som så langt skulle tilsi at han som ble drept skulle bli utsatt for noe slikt, sier Metlid.

Etterforskning pågår for fullt og det kommer til å bli seint før vi gir oss, også i kveld. Nytt tipsmottak opprettet i dag - ta kontakt med oss dersom du har tips eller opplysninger #drap #oslo #majorstua https://t.co/BfaHDiKivO — Grete Lien Metlid (@glmetlid) October 16, 2018

To av samboerne forlot leiligheten i Arbos gate ca. klokken 07.50 mandag. Den tredje av avdødes samboere overnattet et annet sted.

En av beboerne kom tilbake til leiligheten noe over 12, og fant da kameraten ille tilredt. AMK ble kontaktet 12.15. Like etter at de ankom, ble mannen erklært død.

– Ut fra vitneforklaringene gjør vi en stor etterforskningsinnsats for å finne ut hva som skjedde mellom klokken 7.50 og 12.15. Vi ber om at publikum melder fra om alle observasjoner som kan være interessante for oss i området i dette tidsrommet, sier Metlid.