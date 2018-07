85-åring døde i frontkollisjon

En 85 år gammel mann og en 81 år gammel kvinne ble fløyet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter ulykken på FV. 44 ved Hellvik lørdag ettermiddag. De to satt i samme bil da ulykken skjedde. Det skal ha vært tale om en front mot frontkollisjon, melder Stavanger Aftenblad.

Front mot frontkollisjon

Klokken 16.23 lørdag ettermiddag fikk politiet melding om en kjedekollisjon på FV. 44 Jærveien ved Hellvik. Minst tre biler skal være involvert i ulykken.

– Den første meldingen gikk ut på at flere personer satt delvis fastklemt i bilene. Luftambulanse og Sea King-helikopteret har hentet de to som er alvorlig skadet. To andre personer er lettere skadet, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt.

Veien ble umiddelbart stengt like etter ulykken, men er nå delvis åpnet.

– En bil har kommet over i motsatt kjørefelt og krasjet inn i fronten på den motgående bilen hvor det eldre ekteparet satt. I forlengelsen av hendelsen, har en tredje bil kjørt inn i bilen deres bakfra, forklarer operasjonsleder.

En 56 år gammel mann og en 25 år gammel mann, sjåfør i hver sin bil, ble brakt til sykehuset med ambulanse. Den 56 år gamle mannen er alvorlig skadet, tilstanden er stabil. Den andre sjåføren betegnes som lettere skadet.