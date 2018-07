To personer alvorlig skadet i bilulykke i Eigersund

Klokken 16.23 lørdag ettermiddag fikk politiet melding om en kjedekollisjon på FV. 44 Jærveien ved Hellvik. Minst tre biler skal være involvert i ulykken.

– Den første meldingen gikk ut på at flere personer satt delvis fastklemt i bilene. Luftambulanse og Sea King-helikopteret har hentet de to som er alvorlig skadet. To andre personer er lettere skadet, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt.

Veien er stengt på ulykkesstedet.

– Politiet foretar undersøkelser på stedet og det er usikkert hvor lenge den forblir stengt, opplyser operasjonsleder.