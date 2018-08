Forsvarssjefen uenig med Riksrevisjonen

- Jeg er tilbøyelig til ikke å bruke like sterke ord som Riksrevisjonen når de sier at situasjonen er «svært alvorlig», sa Haakon Bruun-Hanssen da det ble hans tur under mandagens høring om sikkerhet og beredskap i Stortinget.

Forsvarssjefen konstaterte også at Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er uenige i vurderinger rundt objektsikring av bygninger og installasjoner som er viktige for at samfunnet skal kunne fungere under en krise.

– NSM stiller strengere krav, sa forsvarssjefen.

Overfor Aftenposten presisterte han etterpå:

- Jeg er enig i mangler som Riksrevisjonen påpeke. Men situasjonen er vesentlig bedret de siste to årene, og derfor vil jeg ikke bruke så sterke ord som Riksrevisjonen. Vi har beveget oss i positiv retning.

Bruun-Hanssen forklarer uenigheten med ulike «skjønnsmessige vurderinger», men lovet at Forsvaret vil innrette seg etter hva de myndighetene mener som styrer dette.

Under høringen fremholdt forsvarssjefen også at Forsvaret i dag har detaljert status for samtlige av sine flere hundre skjermingsverdige objekter.

– Vi mener også at vi har tilstrekkelig med HV-soldater og med tilstrekkelig kompetanse til å sikre nøkkelobjekter.

Når det gjelder fysisk grunnsikring er situasjonen en annen.

– Ved 18 prosent av disse objektene må det iverksettes tiltak, ved 42 prosent vurderes situasjonen som mindre tilfredsstillende, mens for 36 prosent er grunnsikringen tilfredsstillende, sa Bruun-Hanssen.

NSM-sjef: Mangler ved de fleste av de aller viktigste

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymring, sa NSM-sjef Kjetil Nilsen da han var første person ut i «vitneboksen» under høringen mandag. Riksrevisor Per-Kristian Foss fulgte godt med noen meter unna.

Nilsen sa at han ikke var overrasket over funnene.

– De samsvarer med funn som vi gjør i våre tilsyn, sa Nilsen.

Han sa også at det var avvik i sikkerheten i et flertall av bygninger og objekter i den høyeste klasifiseringsgraden.

– Det er fortsatt avvik i flertallet av tilsyn vi er på. Nå er det slik at det er få som er i høyeste klasifiseringsgrad, men vi ser det som et generelt inntrykk, sa Nilsen.

Han ville ikke utdype dette etter høringen, men sa at det er avvik i alle klasser og at det er flere enn ett objekt i den viktigtse gruppen.

Han sa at de har hatt 17 tilsyntilknyttet sikkerhetsstyring og objektsikring i justissektoren og 29 tilsyn i forsvarssektoren for å avdekke svakheter gjennom avvik fra 2016.

– Tilsynene våre har avdekket avvik, men viser også forbedringer, sa Nilsen til komitémedlemmene, men la til at de også så mangler.

Andersen: Ikke beroliget

Dag Terje Andersen (AP), saksordfører, svarer nei på om han er blitt beroliget etter å ha hørt lederen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Nei, vi har fått bekreftet det Riksrevisjonen sier, selv om det brukes litt andre ord. Det er tydelig at NSM deler bekymringene fra Riksrevisjonen, sier Andersen.

Han legger til at det er interessant at NSM også mener saken handler om sikring av vannforsyning og strøm og ikke bare "piggtråd og betong" foran Forsvarets og politiets bygg.

KrFs talsperson Hans Fredrik Grøvan, gir også uttrykk for at bildet ikke er blitt noe bedre etter å ha hørt NSM:

– Nei, bildet er slik det har vært, sier han og er spesielt interessert i hva som skjer med de rapportene NSM utarbeider.

– Hvordan blir de ivaretatt, spør han og sikter til om informasjonen når Regjeringens sikkerhetsutvalg.

Ifølge Grøvan er det også et problem at vi i løpet av kort tid har hatt fire ulike justisministre som skal følge opp.

– Det blir mangel på kontinuitet, sier han.

Dette handler høringen i Stortinget om

Her kan du lese om dagens åpne høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som startet 09.00 mandag. En høring som kan føre til mistillit mot regjeringen.

HV-sjefen: Vi kan sikre alle nøkkelobjekter

Sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, ble spurt om HV har nok ressurser for å utøve sin rolle som ansvarlig for Forsvarets objektsikring.

-Ja, vi kan sikre alle nøkkelobjekter, med den kvalitet som er ønsket, sa han. Rett etterpå erkjente han at det er store mangler for øving av HV-soldatene, og at HV som sådan ikke er beredskapsklare.

– Jeg kjenner meg godt igjen i Riksrevisjonens beskrivelser...Avdelinger mangler både materiell og personell. Det foreligger en stor usikkerhet rundt rekruttering av HV-personell, sa Kristoffersen.

Skal ha øvet på alle objekter i 2019

– Dagens status er at Heimevernet (HV) har planer for 94 prosent av nøkkelobjektene. I 2017 ble det gjennomført øvelse på 36 prosent av disse, i 2018 31 prosent, og i 2019 er det planlagt øvelse på 34 prosent, sa Kristoffersen under høringen.

I løpet av en treårsperiode skal det være øvet på alle disse objektene, sier HV-sjefen.

Han viste til en «alarmtest» for hele HV sist uke, gjennomført som en test der soldatene ikke fysisk måtte møte frem, men der de likevel skulle dokumentere reaksjonstid, viste at HV har evne til å dekke samtlige objekter.

NULL BEDRING: I Forsvaret er Heimevernet (HV) ansvarlig for objektsikring. Ifølge HV selv er de ikke bedre i stand til å drive objektsikring nå enn i 2011, skrev Aftenposten.

Her er dagens program

Fem over ni startet Kjetil Nilsen, direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i «vitneboksen». NSM har ansvaret for forebyggende sikkerhet i Norge, og er ledende eksperter på datasikkerhet og objektsikkerhet, sikring av bygninger, installasjoner og baser.

10.15. fulgte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjefen for Heimevernet, Eirik Johan Kristoffersen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård startet klokken 11.35, mens de tidligere justis- og beredskapsministrene Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) er først ute etter en pause, etter planen klokken 13.05.

Deretter følger tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), dagens justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Statsminister Erna Solberg (H) skal i ilden mellom 16.55 og 17.55, som den siste under høringen.

Dette er de viktigste spørsmålene under høringen:

Har Regjeringen feilinformert Stortinget om hvordan det står til med terrorsikring?

Er virkelig Forsvaret og politiet, som har ansvaret for tilsammen hundrevis av bygninger, baser og installasjoner og som slik skal sørge for at samfunnet fungerer også i en krisesituasjon, bedre i stand til å ivaret oppdraget enn før?

Har Regjeringen holdt tilbake informasjon, f.eks. om kostnadene?

Hvorfor er fristen for å sikre objektene utsatt fra 2015 til 2025?

Derfor blir det høring på Stortinget

Rapporten er en dom over myndighetens innsats for å bedre sikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli 2011. Det avdekket at hverken Stortinget eller Regjeringsbygget – og en rekke andre «objekter» ikke var sikret godt nok. Før valget i 2013 gjorde Erna Solberg (H) sikkerhet til en viktig valgkampsak.

Men Riksrevisjonens rapport fra juni kritiserer Solbergs regjering hardt for ikke å ha fulgt opp det den selv har lovet, og at bildet er et annet enn Solberg og sentrale statsråder ga uttrykk for under en tilsvarende høring i mars i fjor.

Fakta: Kritikkverdige funn fra Riksrevisjonen Riksrevisjonen retter kritikk mot Regjeringen for bl.a. følgende forhold: Tre år etter oppsatt frist er ikke grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen kommer på plass i tråd med forutsetningene. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står ikke i forhold til de estimerte kostnadene og Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker, men det gjenstår vesentlige utfordringer.

Det er manglende felles forståelse av objektsikringsinstruksen.