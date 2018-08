Nilsen var første toppsjef ut i «vitneboksen» under den dramatiske høringen om sikkerhet og beredskap i høringssal 1 i Stortinget mandag.

Hverken justisministeren og forsvarsministeren har godt nok sørget for å sikre viktige terrormål.

Det som er gjort, er ikke i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger, slår Riksrevisjonen fast i en rapport, som ble lagt frem i juni.

Dette er kjernen i dagens åpne høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som starter 09.00 mandag. En høring som kan føre til mistillit mot regjeringen.

NSM-sjef: Deler bekymringen

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymring, sa NSM-sjef Kjetil Nilsen da han var første person ut i «vitneboksen» under høringen mandag. Riksrevisor Per-Kristian Foss fulgte godt med noen meter unna.

Nilsen sa at han ikke var overrasket over funnene.

– De samvarer med funn som vi gjør i våre tilsyn, sa Nilsen.

Han sa at de har hatt 17 tilsyn i justissektoren og 29 tilsyn i forsvarssektoren for å avdekke svakheter og avvik fra 2016.

– Tilsynene våre har avdekket avvik, men viser også forbedringer, sa Nilsen til komitémedlemmene, men la til at de også så mangler.

Nilsen sa også at det var avvik i sikkerheten i et flertall av bygninger og objekter i den høyeste kvalifiseringsgraden.

– Sikringen er ikke der det bør være, og det tar lang tid å komme dit, sa Nilsen, og pekte på at det ikke hadde fulgt med nok ressurser i form av penger da loven trådte i kraft i 2011.

Spørsmålene til Nilsen fra komiteens medlemmer gikk på avgrensinger i rapporten og hva regelverket og lovverket innbefatter.

Her er dagens program

Fem over ni startet Kjetil Nilsen, direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i «vitneboksen». NSM har ansvaret for forebyggende sikkerhet i Norge, og er ledende eksperter på datasikkerhet og objektsikkerhet, sikring av bygninger, installasjoner og baser.

10.15. følger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjefen for Heimevernet, Eirik Johan Kristoffersen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård står for tur 11.35, mens de tidligere justis- og beredskapsministrene Per-Willy Amundsen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) er først ute etter en pause, etter planen klokken 13.05.

Deretter følger tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), dagens justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Statsminister Erna Solberg (H) skal i ilden mellom 16.55 og 17.55, som den siste under høringen.

NULL BEDRING: I Forsvaret er Heimevernet (HV) ansvarlig for objektsikring. Ifølge HV selv er de ikke bedre i stand til å drive objektsikring nå enn i 2011, skrev Aftenposten.

Dette er de viktigste spørsmålene under høringen:

Har Regjeringen feilinformert Stortinget om hvordan det står til med terrorsikring?

Er virkelig Forsvaret og politiet, som har ansvaret for tilsammen hundrevis av bygninger, baser og installasjoner og som slik skal sørge for at samfunnet fungerer også i en krisesituasjon, bedre i stand til å ivaret oppdraget enn før?

Har Regjeringen holdt tilbake informasjon, f.eks. om kostnadene?

Hvorfor er fristen for å sikre objektene utsatt fra 2015 til 2025?

Derfor blir det høring på Stortinget

Rapporten er en dom over myndighetens innsats for å bedre sikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli 2011. Det avdekket at hverken Stortinget eller Regjeringsbygget – og en rekke andre «objekter» ikke var sikret godt nok. Før valget i 2013 gjorde Erna Solberg (H) sikkerhet til en viktig valgkampsak.

Men Riksrevisjonens rapport fra juni kritiserer Solbergs regjering hardt for ikke å ha fulgt opp det den selv har lovet, og at bildet er et annet enn Solberg og sentrale statsråder ga uttrykk for under en tilsvarende høring i mars i fjor.

Fakta: Kritikkverdige funn fra Riksrevisjonen Riksrevisjonen retter kritikk mot Regjeringen for bl.a. følgende forhold: Tre år etter oppsatt frist er ikke grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen kommer på plass i tråd med forutsetningene. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står ikke i forhold til de estimerte kostnadene og Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker, men det gjenstår vesentlige utfordringer.

Det er manglende felles forståelse av objektsikringsinstruksen.