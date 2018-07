Kjell Magne Bondevik om Sandbergs sene Iran-beskjed: – Dette er ikke greit

Statsråden og Frp-nestlederen er i hardt vær etter å ikke ha meldt fra om ferieplanene til Iran før etter avreise. Sandberg skal ha gitt beskjed til Statsministerens kontor først to dager etter at han befant seg i landet.

I hans eget departement trodde en ifølge nyhetsnettstedet Filternyheter at Sandberg skulle til Tyrkia.

Det betyr at Sandberg brøt retningslinjene for statsråder slik de er nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».

– Dette er ikke greit. Det er uten tvil en forsømmelse. Disse retningslinjene er viktige å følge, sier Bondevik til Aftenposten.

All type fravær ble meldt inn til statsministeren

Bondevik, som i dag er leder av Oslosenteret, er klar på at all type fravær fra vanlig bopel ble meldt inn til han som regjeringssjef på forhånd. Det gjaldt også private feriereiser.

Hver helg fikk Bondevik en oppdatert liste over hvor alle statsrådene befant seg og telefonnummeret de kunne nås på.

– I min tid som statsminister var vi nøye med å til enhver tid vite hvor alle statsrådene var. Det gjaldt uansett om de var på en personlig helge- eller ferietur. Det henger sammen med at vi ville nå dem raskest mulig hvis det var nødvendig og hvis regjeringen måtte kalles inn på kort varsel, sier Bondevik.

– Må ikke skje igjen

– Hvis du var statsminister og fikk denne saken på bordet, hva ville du sagt til Per Sandberg?

– Jeg ville sagt til Per Sandberg at dette er en forsømmelse. Det er i strid med regelverket og dette må ikke skje igjen.

– Bør det få konsekvenser for statsråden?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Det får være opp til statsministeren.

Bondevik var leder i KrF og satt som statsminister i to perioder. Den første fra 1997 til 2000, før han igjen var regjeringssjef mellom 2001 og 2005.