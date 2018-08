Det forteller Anne Rudsengen fra statens Naturoppsyn til NRK Dagsnytt.

– Vi har Trolltunga og Besseggen hvor vi vet de har folk til stede i høysesong. Kanskje det er en mulighet, så det vil vi diskutere, sier hun.

Det var en 38 år gammel mann fra Østerrike som omkom etter å ha falt i Nigardsbrevatnet i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Politiet fikk like over klokken 17 melding om at en isblokk hadde løsnet og at tre personer hadde havnet i vannet. To av dem, en kvinne og en mann, klarte å berge seg opp. Den tredje mannen ble først meldt savnet, før han senere ble funnet livløs i vannet og erklært død klokken 19.18 ifølge Bergens Tidende.

Ifølge politiet ble de tre tatt av en stor bølge forårsaket av isblokken.

– Det virker på oss som om dette har vært en vennegjeng på tur, og alt tyder på at de har gått forbi sperringene ved breen, sa operasjonsleder Helge Blindheim til avisen søndag kveld.

Allerede dagen etter var det ifølge Rudsengen flere turister som igjen valgte å trosse sperringene ved breen.