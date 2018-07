Ung kvinne og mann tiltalt for flere voldtekter

De to tenåringene er tiltalt for å ha voldtatt fornærmede både sammen og hver for seg ved flere anledninger mellom mars og juni i 2017. Minst ett av overgrepene skal ha skjedd hjemme hos den tiltalte kvinnen.

På grunn av skjerpende omstendigheter ved den ene voldtekten, som de begge skal ha vært med på, risikerer de tiltalte mellom 3 og 15 år i fengsel.

Fornærmede i saken var under 16 år da voldtektene ifølge tiltalen fant sted.

Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen, som begynner i Nedre Romerike tingrett 21. august.