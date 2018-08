* 27. juli ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var på privat reise i Iran. Nærings- og fiskeridepartementet var ikke kjent med reisen før den norske ambassaden i Iran 16. juli ba om offisielle møter med Sandberg på vegne av det iranske utenriksdepartementet.

* Norge og andre vestlige land åpnet opp for økt handel og kontakt med Iran etter at landet inngikk en avtale om sitt atomprogram. Men siden har USA trukket seg fra avtalen, og president Donald Trump har truet med sanksjoner mot bedrifter fra hele verden som handler med Iran.

* Senterpartiets Geir Pollestad ba i en artikkel i Fiskeribladet fra 11. juli statsminister Erna Solberg (H) avklare Sandbergs forhold til Iran etter at han flere ganger har deltatt på arrangementer i regi av den iranske ambassaden i Norge og en venneforening mellom Norge og Iran etter at han tiltrådte som fiskeriminister i 2016.

* 29. juli ble det kjent at Sandberg var i Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes. Hun har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.

* 30. juli kom Sandberg tilbake til Norge. Han fastholdt at han var i Iran på privat ferie, og at han ikke hadde politiske møter på turen. Han opplyste til NRK at feriemålet ble avgjort bare 14 dager på forhånd, etter at hans opprinnelige plan om å reise til Tyrkia gikk i vasken.

* Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet varslet at de ønsker at Sandberg skal svare om reisen overfor Stortinget.

* 31. juli opplyste Statsministerens kontor at Sandberg først orienterte dem om Iran-reisen to dager etter at han kom til landet. Ifølge regjeringens arbeidsreglementet skal statsråder til enhver tid holde SMK orientert om hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes. Sandberg bekrefter overfor TV 2 at han og Letnes er kjærester.

* 1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien. Det strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Sandberg har opplyst at telefonen lå i bagasjen store deler av turen. Telefonen er levert til PST og er nå inndratt. Også da Sandberg var på besøk i Kina i mai i år, hadde han med mobiltelefon.

* Solberg sier at hun fortsatt har tillit til sin statsråd, og at det er lov å gjøre feil.

* 2. august rykket lederen i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv er fra Iran, ut og ba Sandberg vurdere sin stilling i partiet, der han er første nestleder. Også stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde, har etterlyst konsekvenser av Sandbergs spontantur til Iran.

* 3. august avviste Letnes i Dagsnytt 18 på NRK at hun har tilknytning til det iranske regimet, og forklarte deltagelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge. Letnes kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet. Paret avviste at de er samboere i dag, men opplyste at de planlegger å flytte sammen.