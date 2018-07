– I sommer har vi solgt ett kjøleprodukt i minuttet, forklarer salgssjef Arnstein Værdal hos Elkjøp.

Kjedene Power og Elkjøp, landets største aktører, oppgir akkurat samme tall: Omsetningen av svalende produkter har økt med 400 prosent i sommer.

– Aldri sett maken

– I 23 år har jeg arbeidet i denne bransjen. Aldri har jeg sett maken til interesse for vifter og luftkjølere. Siste kategori øker mest; etterspørselen eksploderer. Nordmenn holder for alvor på å oppdage produktene som kjøler luften ned og ikke bare flytter på den, fastslår salgssjef Thomas Marthinsen i Power-kjeden.

Power

Vanligvis selger både Power og konkurrentene luftkjølere til hjemmebruk, med priser fra ca. 3000 til 6000 kroner. Nå er imidlertid leveringssituasjonen prekær. Inntil videre har Elkjøp tatt disse produktene ut av sortimentet, og mandag gikk også Power tom. Heller ikke vanlige bordvifter finnes på lager. Dog kan enkeltbutikker fortsatt ha vifter for salg, presiserer kjedene.

Les også: De kan tape 2–3 milliarder kroner.

– Samme over hele Europa

– Leveringstiden fra fabrikk er på minst åtte uker, det vil si ut i oktober. På den tiden er det jo varmeovner og -vifter nordmenn vil ha. Kanskje får vi et lite parti luftkjølere inn i slutten av denne uken, men langt fra nok til å dekke etterspørselen. Situasjonen er den samme over hele Europa, fremholder Thomas Marthinsen.

Hos Elkjøp fastslår salgssjef Arnstein Værdal at sommerens mange temperaturrekorder har ført til «helt vanvittige salgstall».

Elkjøp

– Vi har aldri sett maken til salg av sommerlige sesongprodukter. Siden varmeperioden begynte her hjemme, har vi på nordisk nivå faktisk solgt ett kjøleprodukt hvert minutt vi har hatt åpent. I de aller fleste tilfellene treffer vi planken perfekt med hensyn til å forutsi kundenes behov. Men når vi får så mye varme, over en så lang periode, over et så stort område – ja, da blir det utfordrende. Dette viser bare hvor vanvittig været har vært denne sommeren, kommenterer Værdal.

Vifter «ønskes kjøpt»

Mangelen på vifter og luftkjølere setter samtidig fart på bruktmarkedet: På nettstedet Finn.no øker antallet annonser for slike produkter så å si time for time – også under rubrikken «ønskes kjøpt».

Ill. fra Finn.no

I forrige uke, i Oslo, ble en mobil luftkjøler annonsert for 1500 kroner over butikkpris. Mandag formiddag hadde rubrikken «vifte ønskes kjøpt» fått 14 annonser. Den eldste er to måneder gammel.

– Den ultimate utfordringen

– Pågangen etter vifter og luftkjølere har vært enorm helt siden i mai, forklarer Øystein Schmidt, kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic.

Muligheten for å skaffe flere varer før sommeren tar slutt, karakteriserer han slik:

– Dette er den ultimate utfordringen for våre innkjøpere. Å få inn nye, store partier av vifter og kjølere, er rett og slett for sent i år. Det positive ved situasjonen er at flere og flere nordmenn oppdager den sommerlige fordelen ved å investere i varmepumpe: Den kan kjøle også. Og varmepumper kan vi levere i løpet av ti dager, trøster Øystein Schmidt.