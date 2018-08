Kjendiskokk om Ingrid Espelid Hovig: – Hun var en revolusjonær

– Det var en fantastisk opplevelse å bli kjent med henne. Bak den milde fremtoningen var hun en av de tøffeste kvinnene jeg har møtt, sier Viestad.

Kjendiskokken ble kjent med Ingrid Espelid Hovig for over 20 år siden. Gjennom årene var de ofte på internasjonale matkonferanser og ulike arrangementer sammen.

Privat

Forente tradisjoner og det moderne

Kokken som har utgitt kokkebøker og i en årrekke har vært matspaltist i Dagbladet, mener Hovig var en helt spesiell person.

– Hun skapte seg et liv og en enestående karriere i en tid da kvinners rolle på flere måter allerede var definert. Samtidig var hun med å revolusjonære nordmenns forhold til mat.

Viestad trekker frem hvordan «hele Norges matmor» klarte å forene både tradisjonsmat og den moderne matkulturen.

– Jeg tror mange tenker på henne som en representant for noe gammeldags og som en bestemorsskikkelse, men sannheten er at hun var en revolusjonær. Hun var den første som introduserte pizzaen i Norge og nye smaker fra Italia og Frankrike, samtidig som hun var en forkjemper for tradisjonsmaten, forteller Viestad.

– Hun var raus

Han mener Hovig var en av de første til å forstå at hvis vanlig norsk kost skulle overleve som hverdagsmat for nordmenn flest, måtte den tilpasses et moderne kjøkken og gjøres tilgjengelig for alle.

– Hun var et stort forbilde for meg. Noe av det jeg beundret henne for var hvor raus hun var med sin kunnskap og den makten hun hadde gjennom sin posisjon. Hun var veldig opptatt av å overlate stafettpinnen videre til yngre kokker og talenter, forteller Viestad.