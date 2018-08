Klokken 10.30 skulle Norwegian-flyet fra Split til Oslo tatt av fra den kroatiske byen. Klokken 22.00 satt fortsatt flere nordmenn fremdeles strandet i avgangshallen.

– Vi har nå stått her siden klokken 8. Vi får så å si ingen informasjon. Det eneste vi er blitt fortalt er at det kommer ny informasjon hver time. Informasjonen er alltid den samme, sier Stein Are Johansen til Aftenposten torsdag kveld.

Flere barn gråter, det er lange køer overalt og flere eldre føler seg dårlige, som følge av varmen, forteller han. Han anslår at det er over 30 grader i avgangshallen der passasjerende er strandet.

Klokken 17.30, etter å ha ventet på flyplassen i over ni timer, fikk de beskjed om ny avgangstid: 02.30.

– Men flyplassen sier at det ikke skal være flyvninger om natten. Den beskjeden fikk vi rundt klokken 21, sier han.

Han forteller at det er varmt og svært dårlig luft inne i avgangshallen, ingen aircondition og flere som er blitt dårlige i løpet av dagen.

– Hadde de kjørt oss til et sted der vi kunne slappet av, fått litt frisk luft og mat, hadde det vært greit.

Kritiserer kundebehandlingen: – Rett og slett vært ufine

Flere reisende har forsøkt å få mer informasjon fra Norwegian i løpet av dagen, men de har fått lite hjelp, forteller Johansen.

– De sier at vi må forholde oss til det flyplassen sier. Vi finner ingen representanter fra Norwegian. Det er noen som skal til Bergen og andre steder, men de sier at vi må forholde oss til våre representanter.

– Mange av oss har forsøkt å skrive og ringe til Norwegian, enkelte av de vi har snakket med har rett og slett vært ufine og ikke gitt oss noen svar, legger han til.

Norwegian: Beklagelig

Tonje Næss, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, skriver i en e-post til Aftenposten torsdag at den kraftige forsinkelsen skyldes en teknisk feil på flyet.

«Fordi vi ikke har tekniker i Split måtte vi fly en inn som kunne fikse feilen. Tekniker er på plass og avgang blir klokken 2.30 i natt», skriver Næss.

Norwegian har fått bekreftet avgangstiden av flyplassen.

«Vi forstår godt at det er veldig frustrerende og vi beklager på det sterkeste ulempene det medfører», skriver hun.

Hun skriver at passasjerene har fått utdelt mat på flyplassen og blitt informert via tekstmelding og representanter på flyplassen om situasjonen. På grunn av høysesong har det ikke vært mulig for Norwegian å oppdrive ledige hotellrom, skriver Næss.

«Det er svært viktig for oss at passasjerene våre føler seg godt ivaretatt, og dersom noen føler de ikke har blitt det er det beklagelig. Vår viktigste prioritet nå er å få alle passasjerene til Oslo så fort som mulig», skriver kommunikasjonsrådgiveren.