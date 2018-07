Tørken har blant annet ført til at mange bønder har måtte kjøpe fôr fra utlandet for å ha nok mat til dyrene sine. Samtidig melder slakteriene om stor pågang fra bønder som ser seg nødt til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

Harald Volden, ansvarlig for forskning og utvikling i Tine rådgiving, sier til Nationen at han er redd for at bøndene velger å slakte dyrene før de ser på andre tiltak.

– Hvis man endrer kraftfôrstrategien og får tak i halm, kan mye være løst. Selv om fôrkostnadene blir høyere vil melkeinntekter minus fôrkostnader komme ut med positivt fortegn, selv om det nok blir lavere enn tidligere år.

Ifølge Volden handler det om å spare på grovfôret og se på alternativer før man melder dyr til slakt.

– Konsekvensen av å slakte kyr er en økonomisk effekt man må slite med i flere år, mener han.