Høyre tror ikke på Støres garanti om at skattene ikke går opp for gjennomsnittsnordmannen

I Aftenposten lørdag lovet Ap-leder Jonas Gahr Støre at gjennomsnittsnordmannen ikke vil få økt skatt. Det tror ikke Sanner noe på.

– Jeg vil utfordre ham på om han kan garantere at ingen arbeidsfolk, gründere, eller pensjonister som tjener under 600.000, vil komme dårligere ut totalt. Støre sier ikke noe om formuesskatt og avgifter, så det blir bare halve sannheten, sier Høyre-nestlederen og kommunalministeren.

Folk som tjener inntil 600.000 kroner skal få lavere eller om lag samme inntektsskatt som i dag, heter det i Aps skatteforslag.

Tilsammen vil Støre øke det totale skattetrykket med 15 milliarder kroner i neste stortingsperiode, dersom han blir statsminister. I denne perioden har Regjeringen satt skattene ned med totalt 22,4 milliarder kroner.

– Vi har innrettet skatteopplegget vårt slik at tre av fire lønnsmottagere vil får om lag lik eller lavere inntektsskatt, mens de av oss med høyest formue og inntekt må betale noe mer, sa Støre.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Lover lavere skatt

Høyre har mindre konkrete løfter om skatt for neste periode enn det Aftenposten har hentet ut av Aps partiprogram og alternative statsbudsjett. Men Sanner lover at skattene blir lavere om Høyre fortsetter i regjering etter valget.

– Det vil være uansvarlig å nå sette et tall på hvor mye de blir senket. Skatte- og avgiftskutt har ikke forkjørsrett. De store pengene skal brukes på samferdsel, sykehus, forsvar og velferd i kommunene, sier han, men vil ikke konkretisere hva som skal gjøres med inntektsskatten.

Sanner lover at formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, som for eksempel maskiner, redskap eller bygninger som brukes av bedrifter, skal bort om Høyre vinner valget. Det vil koste omtrent 7,5 milliarder kroner, ifølge partiet selv.

I tillegg vil Høyre sette ned selskapsskatten fra 24 til 23 prosent, noe som allerede er en del av skatteforliket.

Audun Braastad / NTB scanpix

Også SV kritisk til Aps skattepolitikk

Fra venstre blir derimot Støre angrepet for at han utelukker å gjeninnføre arveavgiften om han blir statsminister.

– Det var den mest omfordelende avgiften vi hadde. Ap var veldig kritisk da arveavgiften ble avskaffet, så jeg synes det er synd at det ikke vil gjeninnføre den, sier SV-nestleder Snorre Valen til Aftenposten.

– Arveavgiften brakte inn ganske små beløp og i for mange tilfeller traff den mennesker med helt vanlig inntekt og formue, lyder Støres begrunnelse for å ikke gjeninnføre avgiften.

Valen sier at det viktigste med arveavgiften ikke er inntektene den gir til statskassen, men at den bidrar til at «makt og penger ikke skal gå i arv».

– Det er problematisk at vi er inne i en karussel der høyresiden senker skattene med et titalls milliarder, og at Ap så bare øker dem litt når de kommer i regjering. Skattene blir da stadig lavere og lavere, sier Valen.