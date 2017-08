Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for drap på moren

38-åringen dro ifølge dommen i løpet av natten til 21. april i fjor fra Oslo til Drammen med tog. Deretter gikk han 15 kilometer til morens hjem i Tranby i Lier, skriver Drammens Tidende.

Der gikk han inn på soverommet til moren hvor han kvalte henne. Han ringte selv politiet og fortalte om drapet etterpå.

I slutten av juni i år møtte mannen i Drammen tingrett, tiltalt for drapet på moren. Der fortalte han at han hadde bestemt seg for å drepe henne kvelden før, men at han ikke hadde noen forklaring på hvorfor han gjorde det.

Lise Åserud / NTB scanpix

Mannen er blitt undersøkt av rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han kan derfor ikke straffes, men dømmes til tvungent psykisk helsevern. Dommen er i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten.

Han er dømt betale 200.000 kroner i oppreisning til stefaren. 38-åringen overføres til en helseinstitusjon, men det står ikke i dommen hvor lenge han skal bli der. Etter hvert skal han flyttes over i bemannet bolig. Helsevesenet må rapportere årlig til påtalemyndigheten om behandlingsopplegget.

Ifølge 38-åringens forsvarer, advokat Andrea Wisløff, er han uenig i rettens konklusjoner. Han mener at han er frisk og tilregnelig, men vil likevel ikke anke.