Skogbrann i Nedre Eiker viste seg å være frieri

Klokka 22.20 onsdag kom den første meldingen om skogbrann på Solbergfjell ved Krokstadelva i Buskerud. Vel framme, sendte brannstasjonen ut følgende melding: «Det viser seg at det har vært et frieri mellom et kjærestepar på Solbergfjell i kveld. Måtte det bli brud og brudgom».

– Det ser ut til å være på Solbergfjellet, ikke langt fra der de slipper seg ut med hangglider. Men vi er ikke helt sikre på at det faktisk er en brann. Det kan også være folk som fyrer bål og har en tilstelning der inne. Vi undersøker saken, sa vaktleder Glenn Espen Kustner til Drammens Tidende rundt klokka 23.15.