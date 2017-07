Turistforeningen blir kritisert for «farlige» oversettelser

Bruken av nettbaserte oversettingsprogrammer som Google Translate har skutt i været de siste årene. I 2016 hadde tjenesten over 500 millioner brukere som søkte opp hundre milliarder ord hver dag. Dette er en dobling sammenlignet med 2013.

Den økte bruken av slike tjenester på reiselivsnettsteder i Norge fanget interessen til masterstudent i tysk ved Universitetet i Bergen, Eva Erikstad.

– Da jeg jobbet med turistinformasjon i flere år bemerket jeg at stadig flere bedrifter brukte Google Translate og lignende tjenester på sine nettsteder. Med årene begynte også større aktører som DNT med det, sier Erikstad.

Hun bestemte seg for å undersøke hvilke feil som ofte dukket opp.

Fant 646 feil

Erikstad utpekte Google Translate, Bing Translator og Babylon Translator som programmene hun ville undersøke nærmere. 15 tekster fra ulike reiselivsnettsteder ble plukket ut og kvernet gjennom oversettingsprogrammene fra norsk til tysk.

I de 45 ulike oversettelsene fant Erikstad tilsammen 646 feil, et snitt på over 14 pr. tekst.

– Flest feil fant jeg på ordnivå, fulgt av grammatiske feil og manglende ord. Det kunne være banale feil som Beitostølen endret til Wien, men også mer alvorlige feil som feil retningsbeskrivelser på en turrute.

SKJERMDUMP

– Tjenesten er mangelfull

Erikstad mener sistnevnte er særlig alvorlig. En av de større nettsidene hun undersøkte var ut.no. Siden ble lansert i 2008 som et samarbeid mellom Den norske turistforeningen (DNT) og NRK, og er en av landets mest besøkte turnettsteder.

Ut.no er én av sidene som benytter seg av Googles oversettingsprogram. Oppe i høyre hjørne kan alle verdens borgere oversette nettsiden til 103 ulike språk med et enkelt tastetrykk.

– Vi er klar over at oversettingstjenesten vi benytter er mangelfull og at den i enkelte tilfeller gjør feil oversettelse av ord eller setningsoppbygging. Dette er selvfølgelig uheldig, skriver kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad i DNT i en e-post.

Habberstad peker på de økonomiske utfordringene med å gjøre en fullgod oversetting av en nettside med 10.000 turbeskrivelser og omtale av 2000 hytter.

– DNTs kjernepublikum var, og er, turgåere bosatt i Norge. Målsettingen til NRK og DNT var at ut.no skulle bli hele Norges turportal, og ikke en portal for utenlandske turister spesielt, skriver Habberstad.

SKJERMDUMP

Ønsker mer penger

NRK valgte i 2015 å trekke seg ut av samarbeidet med DNT. Jakten på en ny partner har ennå ikke båret frukter, men Habberstad håper pådriverne bak den store turistboomen i Norge vil engasjere seg i ut.no.

– Vi har tidligere oppfordret Innovasjon Norge og andre reiselivsaktører til å bidra i jobben med å sikre at turister får tilstrekkelig og god informasjon om friluftsliv i Norge. Denne oppfordringen gjelder i høyeste grad fremdeles. Vi trenger bidragsytere og midler, sier Habberstad.

Kommunikasjonssjefen i DNT kjenner ikke til tilfeller der det har oppstått farlige situasjoner for utenlandske turister som har lest en feil oversatt turbeskrivelse.

Vil revurdere bruken

Oppfordringen til Erikstad er klokkeklar:

– Ikke bruk denne typen programmer. De ble laget for å bli brukt useriøst, men nå benytter mange det som en offisiell oversetter. Det er mye bedre å bruke litt penger på en oversetter, sier Erikstad.

– Vil det være aktuelt for DNT å bruke andre løsninger i fremtiden?

– Ja, vi vil revurdere bruk av tjenesten og se på andre løsninger. Automatiske oversettingstjenester vil uansett være tilgjengelig for publikum, selv om vi «fjerner» tjenesten fra ut.no, skriver Habberstad.