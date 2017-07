Orker du å lese om alle hendelsene på jernbanen våren 2017? Her er klipp fra avisenes arkiv:

4. juli: «Signalfeil skaper problemer på Spikkestadbanen mandag morgen. Det går buss for tog mellom Spikkestad og Heggedal.»

8. juni: «Strømproblemer Oslo-Skøyen. Fra Oslo S kunne bare ett sett brukes av et dobbelt sett, fordi NSB ikke hadde personell.»

13. juni: «Både Vestfoldbanen og T-banen i Oslo hadde problemer med signalfeil i morgentimene tirsdag. Fra klokken ti gikk trafikken som normalt for begge.»

12. juni: «Forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Kongsvingerbanen på grunn av signalfeil. Bane Nor opplyser at signalfeilen på skyldes lynnedslag, noe som fører til forsinkelser og innstillinger.

27. mai: «Togtrafikken mellom Lysaker og Nasjonalteateret er stengt på grunn av en hendelse ved Skøyen stasjon. NSB arbeider med å organisere alternativ transport.»

22. mai: «En feil hindrer Bane Nor i å gi grønt lys til togene fra Oslo S, og stasjonen er stengt for trafikk. Dette rammer både vanlig trafikk og Flytoget.»

12. mai: «Signalfeil i Romeriksporten fører til innstillinger og forsinkelser på alle tog på vei til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Årsaken er en feil som gjør at signalanlegget ikke får vist grønt lys.»

21. april: «En feil med signalene gjør at Moss stasjon er stengt fredag morgen. Bane Nor får ikke gitt grønt signal. Bane Nor opplyser at selskapet jobber med å finne feilen, men at de ikke vet hvor lang tid det vil ta å rette opp problemet.»

13. april: «Togtrafikken er i gang igjen fra Oslo S, opplyser Bane Nor. Det var skjærtorsdag full stans i togtrafikken i flere timer. Det oppsto en kortslutning i to sporfelt i Brynsbakken like øst for Oslo S ved 13-tiden skjærtorsdag. Feilen ble ikke rettet før etter over tre timer.»

3. april: «Full stans på Skøyen – flere tog forsinket. Bane Nor melder om flere forsinkelser og innstillinger på tog som skal forbi Skøyen, grunnet en signalfeil. Trafikken er stengt i begge retninger forbi stasjonen.»

2. april: «En signalfeil gjorde at Skøyen stasjon vest i Oslo var stengt søndag. Utover ettermiddagen er det ventet forsinkelser og innstillinger. – Togene går igjen. Feilen på Skøyen ble borte av seg selv.»

18. mars: «Signalfeil gir innstillinger og forsinkelser i togtrafikken mellom Nationaltheatret og Skøyen. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette en feil som hindrer dem i å gi grønt lys.»

17. mars: «En signalfeil førte fredag morgen til innstillinger og forsinkelser i togtrafikken mellom Nationaltheatret og Skøyen. Ved 8-tiden var feilen rettet.»

2. mars: «Onsdag 1. mars var det en signalfeil som førte til forsinkelser på Drammenbanen. – Det er forsinkelser og innstillinger ved Skøyen på grunn av en feil som hindrer oss i å gi grønt lys, uttaler Bane Nor.»

4. februar: «Oslo S stenges for all togtrafikk i ti timer fra i dag kl. 21:25 til søndag morgen kl. 07:15. Bane Nor skal gjøre endringer i signalanlegget på stasjonen.»

27. januar: «Denne gangen er det signalanlegget i Brynsbakken som skaper problemer for rushtidsavviklingen til NSB.»

22. januar: «Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken ved Oslo S søndag kveld grunnet en feil som hindrer grønt lys. – Det jobbes med å rette feilen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, melder Bane Nor.»

11. januar: «En jordfeil fører til forsinkelser og innstillinger for Drammenbanen og Askerbanen på Skøyen stasjon i Oslo, opplyser Bane Nor. Bane Nor forklarer at feilen hindrer jernbaneselskapet å gi grønt lys. Det er foreløpig usikkert hvor lang tid det vil ta å rette feilen.»