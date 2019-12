Svært glatte veier: Buss frontkolliderte med bil ved Eidsvoll

Det har i morgentimene fredag vært en rekke utforkjøringer og ulykker på veiene på Østlandet. Mange steder er det et solid lag av glasert is i kjørebanen. Det samme gjelder langs fortau og perronger for tog og T-bane.

Klokken 6.37 meldte Øst politidistrikt på Twitter at de har rykket ut på en trafikkulykke der en buss og en personbil har frontkollidert.

Person er fastklemt

Alle i bussen skal være uskadet, men en person sitter fastklemt i bilen etter smellen. Det var en buss med fire passasjerer og en sjåfør.

– Brannvesenet er på stedet og frigjør en person som sitter fastklemt. Skadeomfanget er avklart, men han er våken og bevisst, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Det skal være den mannlige sjåføren av personbilen som er fastklemt etter kollisjonen.

#Nes #Fenstad Eidsvollvegen, mellom Eidsvoll og Fenstad, frontkollisjon mellom buss og bil. En person skal være fastklemt. Alle ombord i bussen skal være uskadd. Nødetatene på vei til stedet. Oppdatering kommer. — Politiet i Øst (@politietost) December 20, 2019

På E6, i sørgående retning mellom Biri og Mjøsbroen, meldes det om at to personbiler har kjørt inn i hverandre.

Et vogntog og en tredje personbil kjørte ut av veien for å hindre at de ble innblandet i kollisjonen, og det er nå lange køer på stedet, melder Innlandet politidistrikt på Twitter.

Klokken 6.49 melder politiet at E6 er stengt i sørgående retning, og at det nå er omkjøring via fylkesvei 2418 i retning Gjøvik.

Det er to personbiler som har kjørt i hverandre, ingen personskader. Ett vogntog og en personbil har kjørt i grøften for å unngå kollisjon. Det er lang kø på stedet og vi er på stedet og forsøker å få trafikken i gang igjen. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) December 20, 2019

Meteorologisk institutt hadde på forhånd sendt ut gult farevarsel for Buskerud, Oppland og Hedmark. Det advares mot regn som fryser på bakken.

Like før klokken 07 melder Meteorologisk institutt at det varme været vil stige nordover og skape lignende vanskelige kjøreforhold også andre steder i landet. På Vestlandet er det flere steder rundt 10 varmegrader i morgentimene.

Varmluften fortsetter nordover i #Norge. Over 10 plussgrader på Vestlandet. På innlandet i Sør-Norge og Nord-Norge er det fortsatt kaldt men også her kommer temperaturen å stige etter hvert. Hvis det har vært kaldt og begynner å regne kan det plutslig bli svært glatt på veiene. pic.twitter.com/9nfwp1JKuV — Meteorologene (@Meteorologene) December 20, 2019

Yr skaper trøbbel – salt biter ikke

Problemene på Østlandet begynte natt til fredag, med underkjølt regn på veier i Akershus og Østfold. Fenomenet spredte seg til Hedmark og Oppland i de tidlige morgentimene fredag, ifølge trafikkoperatør Anne Haarstad ved Vegtrafikksentralen øst.

– Våre entreprenører strør og salter, men yr legger seg oppå og glaserer alt. Vi er avhengig av høy nok temperatur i veibanen for å få effekt. Derfor vil vi ikke be folk holde seg hjemme. Vi er avhengig av mer trafikk, sier Haarstad.

Til tross for flere hendelser, opplyser hun at det store bildet er at trafikken flyter greit.

Klokken 7.30 var følgende veistrekninger stengt:

E6 sørgående ved Biri

E6 i begge retninger ved Otta

Riksvei 3 mellom Elverum og Tynset, ved Kveberg

– Vi oppfordrer folk til å holde god avstand og kjøre forsiktig. Bremselengden øker når føret er som i dag, sier Haarstad.

SAKEN BLIR OPPDATERT