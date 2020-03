Dommen falt i Sunnmøre tingrett mandag, skriver NRK.

Mannen ble siktet for grov kroppsskade 4. august 2019, etter at han selv hadde varslet politiet om hendelsen. Kvinnen i 70-årene døde to dager senere, og mannen ble alvorlig skadet. Handlingen skal ha skjedd i psykotisk tilstand. Mannen innrømmet straffskyld i retten.