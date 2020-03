Studentorganisasjon: – Vi savner klare retningslinjer

Torsdag ble det klart at all undervisning og forelesninger på norske universiteter og høgskoler skulle avlyses. I Norge er det 279.197 studenter, ifølge tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

– Vi vet at mange studenter nå er usikre på om de skal reise hjem eller ikke, sier Marte Øien, leder for Norsk studentorganisasjon, til Aftenposten.

Øien sier at hun savner konkrete råd fra myndighetene om hva studentene skal gjøre i situasjonen de nå står i.

Finnes ikke retningslinjer

– En ting er studiene, de vil nå foregå digitalt. Men mange bor alene på hybel, og langt fra familie og venner. Noen ønsker derfor å trekke hjemover. Hvis myndighetene råder studenter til å bli på studiestedet, er det viktig at vi får tydelig beskjed om det, sier Øien.

Hun understreker at det nå ikke finnes noen klare retningslinjer for studenter. Dersom myndighetenes råd er at studentene skal forbli på studiestedet sitt, sier hun, er det viktig at de blir ivaretatt der.

Dette forteller Øien at spesielt gjelder de studentene som bor alene på hybel og havner i eventuell karantene, eller blir syke.

– Vi er avhengig av at studentene hjelper hverandre, og som studenter skal vi bidra i koronakrisen på best mulig måte. Det er vanskelig for oss å vite hva vi skal gjøre når vi ikke har anbefalinger fra myndighetene, sier hun.

– Hva tenker dere om studenter som vil reise hjem til Norge, gjør dere noe for dem?

– Norske utdanningsinstitusjoner har mange studenter på utveksling. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene har god kontakt med disse studentene, og at de i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger finner gode løsninger for å ivareta dem, sier Øien.

Ingen felles regler for studenter i praksis

Selv om alle universiteter og høyskoler er stengt på grunn av koronaviruset, er det heller ingen felles regler for hva som skal skje med studenter som skal i praksis, skriver NTB.

Det er fortsatt ingen nasjonal koordinering for studentpraksis. Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad etterspør dette, skriver Khrono.

– Det er ingen grunn til at institusjonene skal håndtere dette ulikt. Vi ønsker alle å gjøre dette på en så god måte som mulig, men det burde være noen samlede kriterier og råd fra myndighetene, sier hun.

Audun Braastad / NTB scanpix

UD-praktikanter sendes hjem

På grunn av koronaviruset avsluttes oppholdet for studentpraktikanter ved norske utenriksstasjoner før tiden. Det bekrefter Utenriksdepartementets kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm ovenfor Universitas, skriver NTB.

–⁠ I den situasjonen vi er i er ikke våre utenriksstasjoner i stand til å gi studentpraktikantene den praksisen og veiledningen de skal få i praktikantoppholdet, forteller Helstrøm til studentavisen.

I henhold til Helsedirektoratets vedtak må studentpraktikantene belage seg på 14 dagers karantene etter hjemreise.

Stengte internater

Daglig leder for Informasjonskontoret for Folkehøgskolen (IF) Dorte Birch sier at internatene på de ulike folkehøgskolene rundt om i landet hovedsakelig er stengt.

– Det er noen få unntak med elever som har fått lov til å bli værende igjen dersom de har lang vei hjem eller er studenter fra utlandet, sier Birch.

e-mail

I slike tilfeller har hver enkelt folkehøgskole har gjort individuelle vurderinger ut fra om studenten er mest utsatt for smitte ved å bli værende på internatet eller reise hjem.

– Men for de aller fleste var det hjemreise torsdag eller fredag, sier Birch.

Helsedirektoratet sier at det foreløpig ikke er utarbeidet noen egne retningslinjer for studenter, men at studenter som alle andre oppfordres til å følge de generelle retningslinjene. Hovedbudskapet er å begrense kontakt med andre mennesker.

Dersom man utsetter seg for mye kontakt ved å reise hjem, vil det derfor være hensiktsmessig å holde seg der man er.