Etter det Aftenposten kjenner til, sørger regjeringen for at E18 Lysaker-Ramstadsletta får over 300 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Dette vil samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fortelle når han klokken 11 tirsdag formiddag har innkalt til pressekonferanse sammen med kunnskapsminister og Akershus-representant Jan Tore Sanner (H) på Høvik, på en bro nettopp over E18.

Delstrekningen Lysaker-Ramstadsletta er kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner.

Dette har skjedd i saken rundt det omstridte E18-prosjektet de siste månedene:

Den 17. desember kunne NRK og Aftenposten fortelle at det ikke ble bevilget penger til E18 Lysaker-Ramstadsletta i statsbudsjettet for 2019.

Forklaringen var at Statens vegvesen hadde brukt ca. 340 millioner kroner mer enn de hadde fått bevilget i 2018, penger de hadde brukt på å kjøpe opp eiendom som står i veien for prosjektet.

Veivesenet hadde gjort dette fordi de hadde følt et press fra regjeringen for å holde tempoet oppe i forberedelsene til utbygging.

Den 2. mai kunne Aftenposten fortelle at prosjektet hadde stanset opp i langt større grad enn de fleste hadde sett for seg. To personer jobber nå med prosjektet, mens de i høst var 150.

Prosjektleder Grete Tvedt opplyste at det nå lå an til oppstart av bygging tidligst høsten 2021, drøyt to år etter det som er planlagt.

Den 4. mai gikk byrådsleder Raymond Johansen ut og uttrykte utilslørt begeistring over at prosjektet «var lagt i fryseboksen». Johansen mener at prosjektet er gått ut på dato, selv om han sier at han unner Sandvika og Høvik bedre støyskjerming og stedsutvikling.

Johansens utspill fikk ordførerne i Bærum og Asker til å se rødt. De kalte byrådslederen «uhyre arrogant» og fremholdt at innbyggerne i deres to kommuner har betalt en betydelig andel av tunnelene under Oslo som har gitt byen og bydelen Bjørvika spesielt et løft.

Morten Uglum

Gikk fra E18 til E6 Alnabru

Nå snur altså regjeringen, og gir likevel penger til prosjektet. Men det er ikke gjort på et blunk å få alt opp og stå igjen, har prosjektleder Grete Tvedt i Veivesenet konstatert.

– Bare det å bygge opp prosjektet igjen, internt og eksternt, tar rundt et halvt år, sier sa hun til Aftenposten den 2. mai.

De aller fleste som måtte finne seg nye arbeidsoppgaver tilhørte rådgiverselskapet Aas-Jakobsen, som har arbeidet med E18 på oppdrag fra Veivesenet.

125 av de nesten 150 personene var knyttet til dette firmaet, eller til firmaets underleverandører. Nå må disse, eller folk med tilsvarende kompetanse, rekrutteres på ny til E18.

Tirsdag morgen skrev Aftenposten at den planlagte tunnelen på E6 mellom Abildsø og Alnabru får ny trasé, og at fem av de 30 personene som nå jobber med prosjektet tidligere jobbet med E18.

Nå ligger det an til oppstart høsten 2020

Den 2. mai spurte Aftenposten Grete Tvedt om hva som kunne gjøres om det likevel kom penger i revidert nasjonalbudsjett, noe det nå altså gjør.

– Da kan vi kanskje fremskynde oppstart til høsten 2020, sa Tvedt.

