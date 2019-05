En mann i 20-årene er dømt til syv måneder i fengsel for en lang rekke forhold, de fleste av dem grove trusler og truende og plagsom oppførsel.

Mange av episodene startet med at mannen skrek, smelte med dørene, banket i veggene og spilte høy musikk hjemme i leiligheten sin, ifølge en dom fra Bergen tingrett.

Når naboer eller politiet kom på døren for å be ham roe seg ned, skrek han skjellsord, truet, sparket og var aggressiv.

Hendelsene skjedde i 2017, 2018 og 2019.

Kastet rundt på slange

Sommeren 2018 hørte en nabo skriking og dunking i oppgangen. Kvinnen har forklart at hun fant tiltalte med en pytonslange som han «kastet rundt seg».

«Slangen ble illsint og bet tiltalte», står det i dommen.

Nabokvinnen skal ha tatt slangen og gått inn i mannens leilighet for å legge den tilbake i akvariet, står det videre.

Mannen tok da frem penisen, begynte å klå henne på brystene og forsøkte å dra henne ned på gulvet.

Mannen erkjente seg skyldig i de fleste forholdene, selv om han ikke husket alt som hadde skjedd. Han nektet for å ha blottet seg for nabokvinnen og for å ha befølt henne, men ble ikke trodd av retten.

De mente det var bevist utover enhver rimelig tvil at mannen var skyldig også i dette.

Viste nazihilsen på McDonalds

Mannen i 20-årene ble også dømt for en lang rekke alvorlige trusler mot flere politibetjenter. Han truet med å voldta en politikvinne, drepe flere betjenter og «ta» barna deres. Han sparket også en betjent i hodet.

Han har også truet med å korsfeste naboens hund. Disse truslene ble fremsatt mens nabokvinnens elleve år gammel datter var til stede.

I januar i år troppet mannen opp på McDonalds ved Lagunen kjøpesenter. Han var utagerende og oppførte seg skremmende ovenfor betjeningen og gjester, blant dem barn og ungdommer ned i 13-årsalderen.

Han spurte om de ville være med ut for å slåss, og gjorde nazihilsen inne i restauranten.

«Skremmende»

Retten kaller truslene for «alvorlige og skremmende». Mannen i 20-årene ble også dømt for andre mindre forhold.

Mannen har misbrukt alkohol og andre rusmidler. «Han er blitt beskrevet av naboene og politibetjentene som ute av kontroll nå han har vært ruset», står det i dommen.

Ifølge dommen ønsker mannen nå å holde seg rusfri, jobbe og få orden på livet.

Mannens forsvarer Ole-Petter Grythe Hoff har ikke vært tilgjengelig for kommentar.