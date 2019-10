Her tar politiet beslag i ambulansekaprerens våpen

Ambulansekaprerens ville ferd gjennom Oslo endte i en bygård i Krebs gate på Torshov. Etter den dramatisk pågripelse hvor politiet tok kontroll på den bevæpnede mannen, sikret de seg flere spor.

Et av dem er et våpen. Aftenpostens fotograf ble vitne til at politiet sikret våpenet og tok det inn i en politibil. Det ble deretter kjørt vekk fra stedet.

På bildet kan man se det som kan være en avsagd hagle. Våpenet, som er lagt i en papirpose, har et kort skjefte, en bøyle foran avtrekkeren og en festeanordning for en bærerem.

