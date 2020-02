Passasjerer må sove på tog etter snøskred på Bergensbanen

Det er kommunikasjonssjef Nina Schage i Vy som bekrefter beslutningen over Bergensavisen.

– Det tryggeste er at passasjerene forblir i toget, hvor det er strøm, lys og varme. Det er altfor store snømengder til at vi kan flytte dem inn på et hotell, sier hun natt til søndag.

Meldingen om skredet ved Upsete stasjon i Aurland kommune kom inn klokka 23.42. Ettermiddagstoget med 115 personer om bord på vei fra Oslo til Bergen var tre timer forsinket og kjørte inn i snømassene like etter tunnelen, cirka 200 meter øst for Upsete. Toget skal først fås løs fra skredet, så trekkes tilbake til stasjonen og stå der.

Vest politidistrikt bekrefter natt til søndag at to hytter og ett skur er tatt av skredet, begge hyttene skal være ubebodd. Bergensbanen er nå stengt.

Politiet undersøker fremdeles om noen er tatt av skredet, og politi og redningsmannskap er både på østsiden og vestsiden av raset. Det er ikke meldt om personskader, og brannvesenet opplyser at det jobbes med å få løs toget og dra det østover slik at det kommer fri fra raset.

Det er ikke meldt om personskader eller materielle skader på toget, ifølge Bane Nor.