Brann i bygård: 23 beboere evakuert

Nødetatene rykket i 06-tiden mandag ut til melding om røykutvikling i et butikklokale i Strandgaten nr. 19. Gaten er stengt for trafikk,

Evakuert

– Det ble meldt om kraftig røykutvikling like før klokken 06 i en forretningsgård. Det er folk som bor i samme bygg, og disse blir nå evakuert fordi det er røyk i trappeoppgangen, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

BT fikk først opplyst at beboerne ble evakuert med stigebil. Dette stemmer ikke. Beboerne ble varslet av brannfolk som ringte på døren og banket på vinduene fra stigebilen.

– Vi gav dem beskjed om å holde seg i leilighetene, fordi det var så mye røyk i trappeoppgangen. Vi ventilerte så ut røyken, slik at beboerne kunne gå ned trappene selv, sier innsatsleder for 110-sentralen, Trond Totland.

Antent kleslager

Totland sier også at de er ganske sikre på at det er en elektrisk feil som har antent et kleslager i kjelleren under butikken Gant.

Vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen opplyser at den første meldingen kom via en automatisk brannalarm via et vaktselskap. Like etter kom den meldinger fra beboere i 4. og 5. etasje i bygningen.

KARI PEDERSEN

EIRIK BREKKE

Brann i kjelleren

– Vi har fått beskjed om at det er kraftig røykutvikling i selve butikklokalet i 1. etasje eller kjelleren. Vi vet fortsatt ikke helt hvor røyken kommer fra, sier Hartvigsen klokken 06.30.

Det er beboere fra andre til syvende etasje som ble evakuert. og det skal være snakk om til sammen 23 mennesker.

Klokken 06.40 opplyser 110-sentralen at brannen er lokalisert til kjelleren.

Brannen ble meldt slukket 07.07. Det er da fortsatt mye røyk som må ventileres vekk, melder 110-sentralen.

Pustet inn røyk

Noen av de evakuerte beboerne har pustet inn røyk, og har fått tilsyn av helsepersonell. Ifølge politiet er det Ikke behov for ytterligere oppfølging.

Beboere har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Vest politidistrikt kl 08.00.

EIRIK BREKKE

Bergens Tidende oppdatere saken fortløpende.