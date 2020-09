Anmelder trossamfunn etter smitteutbrudd i Sarpsborg

Smitteutbruddet i Sarpsborg anmeldes etter mistanke om brudd på smittevernreglene.

Ordfører i Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje (Ap) redegjorde mandag for smitteutbruddet i kommunen. Vidar Ruud

7. sep. 2020 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi mener det er mistanke om brudd på smittevernreglene. Derfor har kommunens kriseledelse i ettermiddag bestemt at forholdet vil bli anmeldt til politiet, så får politi og påtalemyndighet bestemme om det som har skjedd er straffbart, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Størstedelen av smitten i området skriver seg fra den religiøse høytidsfeiringen som ble holdt i lokalene til trossamfunnet Al-Ghadir i Skjeberg i august.

Fra 1. september til mandag 7. september er det registrert 81 positive koronaprøver i Sarpsborg. Mellom 1000 og 2000 personer er satt i karantene i kommunen.

– Sarpsborg kommune mener at det store antallet smittede blant deltagerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter viser at det har oppstått smitte på arrangementet, og at det er dette som har ført til det store utbruddet som vi nå opplever i Sarpsborg, men også i Fredrikstad, sa Martinsen-Evje.

Ulovlige lokaler

Lokalene der feiringen fant sted, skal ikke ha vært lovlige forsamlingslokaler.

I slutten av august ble kommunen ifølge ordføreren klar over at lokalene likevel ble benyttet. Det ble da foretatt en befaring av kommunen, som skal ha vist at bygningen var tatt i bruk som forsamlingshus.

Lokalet i Skjeberg der høytidsfeiringen fant sted. Terje Pedersen

To dager senere vedtok Sarpsborg kommune at den ulovlige bruken av lokalene måtte opphøre med øyeblikkelig virkning.

– Kommunen vil forfølge denne saken videre, og hvis forholdene ikke blir i orden er det naturlig for kommunen å vurdere tvangsmulkt og et eventuelt overtredelsesgebyr, sa Martinsen-Evje på mandagens pressekonferanse.

Økende grad av hets mot det muslimske miljøet

Ifølge ordføreren har forstanderen i trossamfunnet fortalt at feiringen startet 21. august og ble avsluttet den 30. august. Feiringen skulle i utgangspunktet fortsette tre dager til, men ble stanset på grunn av utbruddet.

Søndag den 30. august var den store høytidsdagen. Det skal da ha vært 170 personer til stede.

Det har vært avgjørende for kommunen å samarbeide godt med trossamfunnet for å drive smittesporing og stagge spredningen av viruset.

Martinsen-Evje understreket mandag ettermiddag at han ønsket å takke forstanderen, som hele tiden har hjulpet kommunen med dette arbeidet. De siste dagene skal det ha vært en økende grad av hets mot det muslimske miljøet i kommunen.

– Det er helt uakseptabelt, understreket ordføreren, som oppfordret folk i Sarpsborg til å stå sammen.

Utelukker ikke nye smittetilfeller

De ble meldt om 25 nye smittetilfeller i Sarpsborg søndag. Mandag ettermiddag er det meldt om fire nye tilfeller av covid-19, men kommuneoverlege Karianne Bergman utelukker ikke flere tilfeller i løpet av kvelden og de neste dagene.

Utbruddet har medført at Fredrikstad kommune, som også har sett betydelig smitte den siste tiden, lørdag kveld ble satt under formell kriseledelse.

Arbeidet med å spore nærkontakter kan ha blitt vanskeliggjort av at ikke alle har villet fortelle om sine nærkontakter.

– I begynnelsen av uken, da dette begynte å dra seg til, opplevde vi utfordringer med å få opplysninger i bortimot halvparten av tilfellene, sa kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune til Aftenposten lørdag.

– Men det er blitt betydelig bedre. Nå er de aller, aller fleste veldig flinke til å gi oss opplysninger om nærkontakter.

– Vi har hele tiden tatt hensyn til smittevernet

Aftenposten har forsøkt å innhente kommentar Sadiq Baker Alezairjawi, som er forstander i trossamfunnet, om både anmeldelsen og bruk av ulovlige lokaler, men har så langt ikke lyktes å få kontakt.

Til NRK sier Alezairjawi at han føler seg trygg på at de ikke har gjort noe galt, og at han er svært lei seg for situasjonen Sarpsborg har havnet i.

– Vi har ikke brutt smittereglene. Vi har hele tiden tatt hensyn til smittevernet. Vi plasserte ut Antibac og vi ba alle deltagerne om å ta reglene seriøst. Vi ba folk om å ikke håndhilse, og de som var syke fikk beskjed om å ikke komme, sier Alezairjawi.

Nå jobbes det ifølge forstanderen hardt for å stoppe smittespredningen.

