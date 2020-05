Mange fastleger får nå bilder av hender med sår på knokene, ifølge leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Psoriasis- og eksemforbundet er så bekymret at de ber kommunene ha hudvennlig såpe tilgjengelig. Den skal være parfymefri og ikke ha høyere pH enn 5,5.

– I verste fall kan vi risikere en oppblomstring av håndeksem blant barn under pandemitiden. Håndeksem er ikke bare smertefullt, det øker også infeksjonsfaren for barnet, sier generalsekretær Mari Øvergaard som har tatt opp saken med FHI.

Stein J Bjørge

– Varier med håndsprit, og bruk fet krem om kvelden, råder Tangen.

Akkurat det har Klara lært seg.

– Det går ganske greit, men jeg bruker krem når jeg kommer hjem, for jeg får ganske tørre hender, forteller hun.

Stein J Bjørge

– Jeg bruker ganske lang tid på vaske hendene

For noen elever medfører vaskingen at hendene blir så tørre at huden sprekker. For det er lov å leke i skolegården, og hendene blir skitne i friminuttene.

Isak og Johannes går i samme kohort på Anna Krefting skole i Bærum som Klara. Det betyr at de er i samme gruppe. På denne skolen var det ikke nok vasker inne. Derfor har kommunen plassert vasker utendørs.

– Vannet er ganske kaldt, sier guttene.

Så demonstrerer de hvordan de må pumpe med foten samtidig som de tar på såpe og vasker hendene nøye, mellom hver finger og på oversiden og nedsiden.

Stein J Bjørge

– Jeg har skitne hender ganske ofte, og det er litt irriterende. For jeg bruker ganske mye tid på å vaske hendene, legger Johannes til.

En halv time hver dag

At vaskingen tar tid, bekrefter avdelingsleder for 3. og 4. trinn ved Anna Krefting skole, Karin Skoglund.

– Til sammen bruker vi nok en halv time per kohort til håndvask hver eneste dag. Hvis det er 15 elever og to vasker, må det organiseres med syv elever av gangen. Men det går raskere etter hvert som elevene får rutiner på dette. De finner sin plass i køen og vet hvordan de skal gjøre det.

Stein J Bjørge

– Hva synes du om at det tar så lang tid?

– Akkurat nå er det helt nødvendig, og med tiden kommer det gode rutiner. Vi har for få vasker, men kommunen er i ferd med å oppgradere og legger inn vaskerenner som gjør det enklere. Elevene er utrolig flinke. De er samvittighetsfulle og aksepterer at dette er rutinene nå.

Skoglund bekrefter at særlig barn med eksem kan få tørre og såre hender.

Kommunen: Velg mildere såpe

Ledelsen i Bærum kommune har allerede oppfordret skolene til å velge en såpe som er beregnet på sart hud, slik Psoriasis- og eksemforbundet anbefaler.

– Noen barn er mer utsatt for tørre hender enn andre. Her må foreldrene vurdere om barnet skal smøres med håndkrem før og etter skoletid. Skolen skal ikke gi elevene håndkrem, skriver seksjonsleder Anne-Marie Waag i kommunen til skolene.

Såpe fjerner fettlaget

Allmennlege og leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, er en av dem som har fått tilsendt bilde med sprukne og såre barnehender.

Fotoet er av en gutt som går i 1. klasse som aldri tidligere har hatt eksem, hudproblemer eller problemer med sår på hendene.

privat

privat

– Han er pliktoppfyllende slik de aller fleste barn er og vasker hendene ofte. Men nå er huden på hendene blitt tørr, og det blir åpne sår mest over knokene, sier Tangen.

Hun forklarer at hendene kan bli slik fordi såpe fjerner fettlag på huden og hyppig vask med såpe medfører at huden blir tørr og dermed sprekker opp.

– Tørking med papir, ikke håndkle eller lufttørking, medfører også at risiko for sprekker og sår i huden øker, sier hun.

Privat

Sår medfører risiko

Allmennlegen sier åpne sår og brudd på hudbarrieren medfører risiko for infeksjon med bakterier og vil bli en inngangsport og mulighet for hudinfeksjon.

– Dette er også ugunstig av smittevernårsaker. Det er også smertefullt og kan for noen medføre at de vasker hender sjeldnere eller at de unngå å bruke håndsprit når dette er eneste alternativ. Håndsprit (desinfeksjon) på åpne sår svir.

Hun sier foreldre må ta kontakt med fastlegen dersom det blir tegn til infeksjon i sårene som rødhet, hevelser eller væsking.

Kvittum Tangen er enig med FHI i at håndhygiene er viktig.

– Men ulike tiltak kan gjøre dette bedre. Å veksle mellom vask med såpe og vann og håndsprit kan hjelpe før det blir sår.

Kvittum Tangen sier det en god regel at hver person har sitt eget håndkle hjemme og at det bedre å tørke hendene med håndklær enn med papir når det er mulig,

– Et annet godt råd er å smøre seg inn med god fuktighetsgivende håndkrem hjemme, særlig før sengetid.

FHI endrer rådene

Etter at Norsk forening for allmennmedisinog Psoriasis- og eksemforbundet tok opp problemet med såre barnehender har FHI endret rådene.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

De nye rådene er slik:

Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.

Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.

Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

– Anbefaler dere skolene å kjøpe inn håndkrem?

– Velg en hudvennlig såpe og bruk lunkent vann. Hvis det er nødvendig kan barna ha med en håndkrem på skolen

Fakta: FHIs vaskeråd frem til 15. mai: Elever og ansatte skal vaske hender: Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

Når man kommer til skole/SFO

Etter hosting/nysing

Etter toalettbesøk

Før og etter måltider

Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt

Ved synlig skitne hender Kilde: Folkehelseinstituttet

– Det er faktisk blitt en vane

De tre 9-åringene ved Anna Krefting skole synes det tross alt er greit med denne vaskingen.

Stein J Bjørge

– Det er faktisk blitt en vane. Jeg glemmer det litt, men mamma og pappa og de voksne på skolen minner meg på at jeg må gjøre det. Jeg skjønner jo at jeg må vaske hendene, for det her viruset sprer seg ganske raskt, sier Isak.