54-åring dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona

I Aust-Telemark tingrett i mai ble 54-åringen dømt til 19 års fengsel for å ha kvalt Houda Lamsaouri (38), sin tidligere kone. Det var ett år mer enn aktors påstand. Nå er dommen i samsvar med aktors påstand.

Den drapsdømte har bodd i Norge i mange år, men er opprinnelig fra Syria.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld for drapet. Da han ble dømt i tingretten, anket han på stedet. Ankesaken startet i Agder lagmannsrett 7. oktober.

Tapte samværssak

Han har forklart at han dro fra Harstad til Notodden for å snakke med ekskona om datteren. Kort tid før Lamsaouri ble drept, hadde eksmannen fått dommen etter en samværsrettssak. Ekskona hadde fått ansvaret for den 17 måneder gamle datteren.

Mannen kjørte også bil tilbake fra Notodden til Harstad. Han har innrømmet at han da byttet ut skiltene på bilen sin. Ifølge hans egen forklaring var dette ikke for å skjule spor, men for å unngå bompenger.

Alene i leiligheten i 20 timer

54-åringens ekskone ble funnet død 9. april 2018, men ble drept dagen før.

Barnet var alene i leiligheten med sin døde mor i rundt 20 timer før andre personer tilfeldigvis hørte barnegråt og fant både barnet og den døde kvinnen.

I tingretten erkjente mannen straffskyld for å ha etterlatt den lille datteren i hjelpeløs tilstand i leiligheten på Notodden.