Veronica Orderud har fått jobb etter å ha søkt rundt 400 stillinger

Det forteller hun i en fersk episode av podkasten «Utafor» som har fått tittelen «Ferdigsonet?», skriver VG.

– Jeg trodde at da jeg slapp ut så ville jeg få hjelp av Nav, at jeg ville bli hjulpet til en jobb og et sted å bo, men slik var det ikke i det hele tatt. Man følte seg så liten og verdiløs. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle klare å betale husleien, sier Orderud i podkasten.

Orderud anslår at hun har søkt på minst 400 stillinger etter at hun ble løslatt i januar 2015. Hun var den siste som ble løslatt av de fire som ble dømt etter trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Hun forteller at hun nå har lyktes, og startet i jobb for tre uker siden. Hun ønsker ikke å fortelle hvem hennes arbeidsgiver er.

– Det er helt topp og jeg stortrives. Jeg merker hvor mye det betyr å ha mennesker rundt seg, og å delta i arbeidslivet, sier hun.

Master

Veronica Orderud har en master i religion- og samfunnsfag og grunnfag i ledelse, organisasjonslære, juss og helsefag. I tillegg er hun nesten ferdig utdannet veterinær.

Natt til 22. mai 1999 ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

Veronica Orderud ble i 2001 sammen med ektemannen Per Orderud dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Året etter ble dommen bekreftet i Eidsivating lagmannsrett.