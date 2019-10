Nav-direktør Vågeng må gå av, mener BI-professor

– Nav-direktør Sigrun Vågeng må gå av etter trygdeskandalen som er avdekket, sier professoren til P4.

– Dette må få konsekvenser, og det er en symbolsk viktig handling at noen går, sier Gottschalk.

Uttalelsen kommer etter at Nav mandag innrømmet omfattende feil i hvordan de har tolket reglene for å få sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge når man oppholder seg i et annet EØS-land. Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

I tillegg er det ifølge Nav rundt 2400 saker hvor enkeltpersoner har fått vedtak om å tilbakebetale penger til Nav eller ikke har fått innvilget penger, som kan være feil og må gjennomgås.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ga på en pressekonferanse mandag beskjed om at hun har tillit til Vågeng.