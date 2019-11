Amerikansk høyreekstremist sendt ut av Norge mandag formiddag

– Siden politiet først i går kveld fant ut at de ikke hadde lov til å nekte ham å reise hvor han ville i Europa, kom han ikke av gårde i går, skrev Greg Johnsons norske forsvarer, John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB mandag morgen.

Han opplyste at Johnson på statens regning mandag formiddag først flyr til Ungarn, og så videre til Lisboa.

Elden bekrefter overfor NRK senere mandag at Johnson sitter på flyet til Ungarn. Ifølge kanalen ble høyreekstremisten fraktet av en bil tilknyttet Politiets utlendingsenhet direkte til flyet.

Bakgrunnen for PSTs pågripelse av den høyreekstreme profilen var frykt for at han kan påvirke andre til å utøve vold.

Johnson var blant mellom 50 og 100 personer som lørdag skulle delta på en konferanse i Oslo arrangert av det høyreekstreme nettverket Scandza Forum.