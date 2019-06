– Jeg blir veldig flau av hele saken på vegne av reiselivet og næringslivet i Norge og hvordan det oppfattes i utlandet, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Onsdag ble det kjent at nyheten om at Sommarøy i Troms ønsker å bli verdens første tidsfrie sone var et PR-stunt fra Innovasjon Norge, og at medier over hele verden hadde blitt lurt av den offentlig eide virksomheten.

Statsminister Erna Solberg reagerte slik på nyheten om stuntet.

– I dagens verden bør ingen spre falske nyheter, hverken mediene eller Innovasjon Norge, sier statsminister Erna Solberg, som mener at man bør tenke seg om i dagens medievirkelighet.

Skjeldam i Hurtigruten er kraftig provosert.

Vanskeligere å selge inn ekte budskap

– Sommarøya er en av verdens fineste steder, og jeg blir helt flau over at Innovasjon Norge opptrer som en annenrangs trollfabrikk og selger inn falske nyheter om øya, sier Skjeldam.

Han opplyser at Hurtigruten bruker over en halv milliard kroner i året på å markedsføre Norge i utlandet, og han tror Innovasjon Norge saken vil gjøre markedsføringen vanskeligere.

RUNE KONGSRO/Hurtigruten

– Det blir vanskeligere for oss å selge inn ekte saker fremover når et statlig organ dikter opp en sak om et reisemål.

– Hvordan selger dere inn Sommarøya?

– Vi selger hele regionen og hele Norge som et rått reisemål med naturen, folket, det urørte, kunsten og lyset. Det er ingen ende av ting vi kan bruke for å selge inn Norge.

– Hvordan ligger turismen an til å bli i sommer?

– Vi hadde et rekordår i 2018. Jeg tror det blir et nytt rekordår i 2019.

– Tror du denne saken vil føre til at turister vil slutte å reise til Norge?

– Nei, men det blir mye vanskeligere for oss å komme gjennom med det ekte budskapet.

Innovasjon Norge tror ikke kampanjen vil ødelegge for markedsføringen

Innovasjon Norge har forståelse for Hurtigruten-sjefens reaksjon, og beklager måten de har gått frem på for å markedsføre Sommarøya.

«Vi har i kommunikasjonen vår ikke vært tydelig nok på at dette var en markedskampanje. Vi burde helt klart på et tidligere tidspunkt orientert om det. Vi har også informert og beklaget dette overfor kontakter og media i utlandet», heter det i en e-post fra seniorrådgiver Bernt Ellingsen i Innovasjon Norge. Han opplyser at han svarer på vegne av direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Innovasjon Norge opplyser videre i e-posten at de nå går gjennom rutinene sine for markedskampanjer. På Skjeldams påstand om at denne kampanje vil gjøre det vanskeligere å markedsføre Norge i utlandet svarer de følgende.

«Generelt har Norge som reisemål og nasjon høy troverdighet. Vi velger å tro at den feilen som er begått i denne kampanjen ikke skal ødelegge for det fremtidige arbeidet med å markedsføre Norge som reisemål», skriver Ellingsen på vegne av Holm.