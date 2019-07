Politiet frigir navn på omkomne etter togulykke i Danmark

Etter samråd med familien og dansk politi offentliggjør politiet i Sørøst politidistrikt navnet på de to omkomne.

De to er fra Hokksund i Øvre Eiker i Buskerud.

Det er dansk politi som etterforsker saken, og som har pårørendekontakt med familien, opplyser politiet i en pressemelding.

Kim André var på familieferie i Danmark med Benjamin, kona Marthe og datteren Julie da bilen de satt i kolliderte med et tog på en på en togovergang i Trustrup i Norddjurs kommune på Midtjylland.

Marthe (32) og datteren Julie (6) kom fra ulykken uten alvorlige skader, men ble innlagt på sykehus etter ulykken.

– Høyt blir dere savnet

Et minneord familien til Marthe og Kim André har delt gjennom NRK beskriver en familie på fire som levde et fint, harmonisk, aktivt og kjærlig familieliv. Ifølge familien var Benjamin lik sin far, og de to delte en sterk fotballinteresse, noe de også passet på å få tid til på ferie i Danmark.

– Kjære Kim og Benjamin, høy var dere elsket og høyt blir dere savnet. Dere vil for alltid ha en helt spesiell plass i våre hjerter. La oss slå en ring rundt Marthe og Julie og gi dem all den kjærlighet og støtte vi kan, heter det i minneordet.

Fungerende prost i Haug kirke i Øvre Eiker, Anne-Jorun Bakken, forteller at kirken har åpnet dørene for dem som er berørt av ulykken.

Kirken vil være åpen fra klokken 12 til 20 tirsdag, og fra klokken 14 til 20 onsdag. Etter det vil prosten vurdere behovet, ifølge NRK.

Kritiserte sikkerheten

Ulykken skjedde på overgangen på Albøgevej i Trustrup. Denne overgangen var uten bommer, men blinkende lys og ringende klokker skal advare bilister når toget nærmer seg.

Beboere i området har sagt at det ikke er overraskende at det skjedde en alvorlig hendelse ved overgangen, og at sikkerhetssystemene ved togovergangen ikke har fungert slik de skal.

Det er planlagt å sette opp en bom ved overgangen, siden hastigheten på lettbanen skal settes opp fra 75 til 100 kilometer i timen. Dansk lettbane kan sammenlignes med bybanen i Bergen, og er en sporvei som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk.