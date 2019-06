«Hei og god formiddag. Da har selger sovet på det, byr dere 3.850.000 kr med overtagelse 02.07. er leiligheten deres:)», skrev megleren fra DNB Eiendom Oppsal.

«Vi tar den», svarte førstegangskjøper Lasse-André Krogstad og bekreftet at han og samboeren økte budet med 50.000 kr. Krogstad trodde at han svarte på et motbud, og at han hadde kjøpt leilighet.