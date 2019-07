Gatemagasin åpner spaltene for innvandrerfiendtlige organisasjoner

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) og Alliansen, som ledes av holocaustfornekteren Hans Lysglimt Johansen, er alle blitt nektet å delta på årets Arendalsuke, noe som blant annet er begrunnet i at de sprer hatefulle ytringer.

I tillegg er cannabisforkjemperne i Normal Norge blitt nektet å delta.

Alle organisasjonene er derfor blitt tilbudt spalteplass i siste nummer av Folk er Folk, og tre av dem har takket ja, skriver bladet.

Saken ble kjent etter at magasinet satte inn en annonse i den omstridte nettavisa resett.no.

Holocaust

På lederplass begrunner leder Bjønnulv Evenrud valget med at «sensur er i ferd med å bli ytringsfrihet» og hevder blant annet at i dag er det holocaustfornektere som blir hetset.

– Vi minner om at mens dødstallene i Auschwitz i det stille er blitt kraftig nedjustert og at jakten på styringsdokumentene for holocaust er blitt avlyst, så blir historikerne som har drevet fram slike faktabaserte justeringer av det historiske narrativet, utsatt for straffeforfølgelse i de fleste europeiske land, skriver Evenrud.

I en fotnote refererer han til Robert Faurisson, en britisk akademiker mest kjent for sin holocaustfornektelse.

NTB har onsdag forsøkt å få kontakt med Folk er Folk og Bjønnulv Evenrud, uten å lykkes.

- En hån

Leder av Holocaustsenteret Guri Hjeltnes mener lederen er nedslående lesning.

- Dette er konspirativt og bygger på tankegods som er forfalskninger. Faurisson er tilbakevist for lengst, sier hun til NTB.

Hun mener også det er en hån mot romfolk som selger Folk er Folk som et alternativ til tigging.

- Rom ble sterkt rammet under holocaust, framholder hun.

Om lag en halv million romfolk ble drept i de tyske utryddelsesleirene.

- Grotesk

Konspirasjonsekspert John Færseth sier til avisa Vårt Land at det er tull å si at dødstallene for holocaust er nedjustert.

– Tvert imot har de blitt justert opp i takt med nyere forskning på massakrene som fant sted i Russland, Ukraina og Hviterussland under den tyske okkupasjonen, påpeker han.

Også Færseth mener Evenrud utnytter en svak gruppe.

– Det er ganske grotesk at Evenrud sender ut romfolk for å selge dette materialet, sier han.