Deler av raset skal ifølge Troms politidistrikt ha truffet en bygning som tilhører slakteriet. Eieren av bygget opplyser at det ikke var folk i bygningen. Nødetatene ble sendt til stedet.

– Vi har ingen signaler på at personer er tatt eller skadd, sier operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt til Nordlys.

Sjøvegan, jordras, Geologer fra NVE er på veg mot stedet for vurdering av risiko før mannskap sendes inn i området pic.twitter.com/Kqd9WK6FsW — Troms politidistrikt (@polititroms) June 8, 2019

Jordraset gikk i Rotvika, om lag fem kilometer vest for Sjøvegan. Ifølge operasjonslederen er det opplyst at jordmassene løsnet mellom 100 og 200 meter ovenfor anlegget.

Et ambulansehelikopter fløy lørdag formiddag over området for å ta bilder av raset.