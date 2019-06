Forsvaret får renhold-kritikk etter at leir måtte stenges på grunn av helsefare

Arbeidstakerorganisasjonene (ATO) mener at det over flere år er kommet klager over renholdstjenestene og blitt dokumentert mangelfullt renhold, uten at det har fått konsekvenser for leverandøren, skriver VG.

Tjenestemannslaget, Norges offisers- og spesialistforbund, Befalets fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Fellesforbundet og Parat forsvar sendte i april et felles krav til forsvarssjefen og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon om at de må tilbakeføre renholdstjenestene i Forsvaret.

– Vi kritiserer ikke renholderne, men det systemet de er satt inn i, sier leder Tom-Rune Klemetsen i Norsk Tjenestemannslag Forsvaret til VG.

Forsvarsbygg ble i 2014 pålagt å sette ut renholdet til private for å redusere kostnader.

Talsperson for Forsvarssjefen, Roar Wold, skriver i en epost til VG at de ikke har planer om å tilbakeføre renholdet internt. De opplyser at de vil fortsette å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i det sivile markedet.