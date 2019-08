Politiet antok savnet kvinne var druknet. Så dukket hun plutselig opp på land

KRISTIANSAND: Det var klokken 02.15 natt til søndag at politiet ble varslet om en mulig drukningsulykke i havnebassenget utenfor Kvadraturen. Kun tre minutter senere var de i havna.

I tre timer ble det søkt i sjøen, men hun ble ikke funnet. Like før klokken 05.00 ble søket innstilt, og politiet opplyste at de hadde grunn til å tro at hun var druknet.

Men samtidig som man ventet på et søk etter antatt omkommet person, skjedde det noe.

Dukket opp i Kvadraturen

Klokken 07.44 forklarte operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen at kvinnen i 20-årene, som politiet antok hadde omkommet, er i live.

– Hun har kommet seg i land og både er i live og oppegående. Hva som har skjedd er helt i det blå. Dette var mot alle odds, så det er utrolig gledelig, sier han.

– Kvinnen dukket plutselig opp i nedre del av Kvadraturen. Da fikk hun tak i folk, og de kontaktet oss. Nå har vi snakket med henne. Hun blir sjekket av ambulanse, men fremstår som oppegående, sier han.

– Har hun vært i sjøen i fem timer?

– Det vet vi rett og slett ikke. Vi vet heller ikke hvor hun kom i land, sier Odde.

Kjetil Nygaard

«Antatt omkommet»

Det siste aktive søket etter kvinnen ble gjort klokken 04.22 og var ferdig rundt 20 minutter senere.

– Så lenge det er håp om å finne personen i live, har vi aktivt søk. Nå går vi over til det vi kaller «søk etter antatt omkommet», sa Odde til NTB.

Beskrevet som beruset

Klokken 08.40 sier operasjonsleder Jarl Nilsen til Fædrelandsvennen at de har spurt kvinnen om hvor hun har vært de siste timene, men det husker hun ikke.

– Vitner har beskrevet henne som sterkt beruset, og forteller at hun la på svøm. Vi har videoovervåkningsbilder som viser at hun svømmer rundt i havnebassenget. Det er klart at det ikke er en gunstig ting å gjøre i bekmørket om man er sterkt beruset, sier Nilsen.

Han legger til at politiet kommer ikke til å følge opp saken ytterligere.

– Ble det aktive søket i havnebassenget avsluttet for tidlig?

– Jeg forstår spørsmålet. Det å gå fra aktivt søk til å opprette et søk etter antatt omkommet person er en vurdering som gjøres av politimesteren på bakgrunn av blant annet informasjon fra lege på stedet. Dersom personen hadde vært under vann så lenge, ville hun mest sannsynlig være død, svarer Nilsen.

Fant sko og mobiltelefon

Det ble gjort funn av klær, sko og en mobiltelefon på land da nødetatene kom til stedet hvor kvinnen var observert i sjøen i natt.

Agder-politiet opplyste til Fædrelandsvennen at klærne ble funnet i området mellom ferjekaia og Glencore.

– Eieren av klærne har vært sammen med andre personer i natt, og vi har grunn til å tro at det er den personen som er savnet, sa Odde.

Planla nytt søk

En av grunnene til at politiet mente personen har druknet, var at nødetatene var så raskt på stedet.

Operasjonsleder Odde fortalte til Fædrelandsvennen at det er Sør-Vest politidistrikt som koordinerer søk etter antatt omkomne personer.

– Vi vil i samråd med dem bestemme når vi skal starte søket, sa Odde klokken 07.00.

Etter at kvinnen dukket opp på land, blir det naturligvis ikke aktuelt.

Det er ikke mistanke om at det kan ha skjedd noe kriminelt i forbindelse med hendelsen.