SAS varsler at totalt 1213 flyvninger mandag og tirsdag er kansellert som følge av pilotstreiken.

SAS melder søndag ettermiddag at 667 mandag og 546 flyvninger tirsdag blir kansellert som følge av streiken.

Totalt vil i underkant av 110.000 passasjerer bli rammet av kanselleringene disse dagene.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS understreker overfor NTB at flyselskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for passasjerene.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste overfor dem, sier han.

170.000 passasjerer rammet

Ifølge SAS' tall har totalt 170.000 passasjerer blitt rammet av streiken gjennom helgen.

Om lag 1500 piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk fredag ut i streik. Over 70.000 passasjerer ble rammet denne dagen.

Lørdag var samtlige flyvninger innstilt, noe som rammet 32.000 reisende. Søndag er 64.000 passasjerer rammet etter at 587 SAS-avganger er blitt innstilt.

Informasjonssjefen opplyser at 282 SAS-flyvninger går som normalt søndag. I løpet av helgen skal flere passasjerer ha gått glipp av reisen sin siden de har trodd at alle SAS-avganger er kansellert.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Brudd fredag morgen

Meglingen for SAS-pilotene i Norge ble brutt fredag morgen rett før klokken 6.00. Etter at innspurten på meglingen i Norge startet onsdag.

Meldingen om brudd i Sverige kom ved 2-tiden natt til fredag. Den svenske meglingen har pågått parallelt med prosessen i Norge.

De svenske SAS-pilotene gikk ut i streik etter å ha sagt nei til et tilbud som ble lagt frem, sier den svenske pilotforeningen til nyhetsbyrået TT.