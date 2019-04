(Bergens Tidende): Det var BA som meldte om skiftet først onsdag kveld. BT har fått det bekreftet av kilder nær byrådet.

Det er ordinært byrådsmøte torsdag klokken 09.00, med en rekke ulike saker på agendaen. Men på dette møtet vil altså byrådsleder Harald Schjelderup også informere om at han fratrer, og at skole- og barnehagebyråd Roger Valhammer blir hans etterfølger.

Trolig vil det deretter bli kalt inn til pressekonferanse.

Schjelderup ga i august i fjor beskjed om at han ikke tar gjenvalg i høstens kommunevalg.

Valhammer ble i februar valgt til Aps byrådslederkandidat, og det er blitt spekulert i at Schjelderup ville gi plass til sin etterfølger for å gi ham enda bedre mulighet til å profilere seg.

Åpnet for å trekke seg

Da BT før nominasjonsmøtet spurte Schjelderup om det var aktuelt å trekke seg, svarte han dette:

– Det er naturlig at jeg setter meg ned med Marte og Roger etter kveldens møte og diskuterer veien videre, sa han til BT før møtet begynte.

– Betyr det at det er aktuelt for deg å tre til side?

– Jeg har ingen kommentar til det utover at jeg skal sette med ned med de to i ro og mak og diskutere valgkampen. Jeg gjør det som er best for partiet og byrådet.

Tor Høvik

Lite kjent

Før jul viste en meningsmåling at seks av ti bergensere ikke visste hvem Valhammer var.

I mars viste BTs meningsmåling at bare 16 prosent av velgerne klarte å komme på navnet på Aps toppkandidat. Det er denne situasjonen mange i Ap tror vil bedre seg når Valhammer får noen måneder i byens mektigste politiske verv.

Hverken Schjelderup eller hans rådgiver Linn Engø svarte på BTs henvendelser onsdag. BA har spurt Roger Valhammer om han skal overta som byrådsleder, men får kun svar om at han ikke ønsker å kommentere det.

Dette er Roger Valhammer

Roger Valhammer er 35 år gammel, og har vært byråd for skole, barnehage og idrett siden august 2018.

Han har vært medlem av Bergen bystyre siden 2011, og sittet i komité for miljø og byutvikling og komité for helse og sosial.

Han har også vært leder av Ap i Bergen siden 2017 og ledet partilagets programkomité 2018–19.

Han har jobbet som strategisk rådgiver i Sparebanken Vest og regionsekretær i Handel og Kontor.

Må ha ny skolebyråd

Når Valhammer blir byrådsleder, må Bergen trolig ha en ny byråd for skole- og barnehage.

Det vil i så fall høyst sannsynlig bli en politiker fra Arbeiderpartiet, siden det ellers vil bety en kraftig omrullering i byrådet like før valget.

Nå består byrådet av tre Ap-politikere, to fra Venstre og to fra KrF.