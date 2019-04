Lokal brusprodusent tapte søksmål mot Coca-Cola

Ifølge en dom fra Oslo tingrett offentliggjort tirsdag får ikke brusprodusenten O. Mathisen i Oslo bruke navnet JallaSprite eller lignende navn som er til forveksling med Coca-Colas Sprite. De får heller ikke lov til å bruke navnet JallaXXXXXX, skriver Vårt Oslo.

Midlertidige forføyninger i saken har tidligere vært behandlet både i tingretten og i Borgarting lagmannsrett tidligere, skriver Rettspraksis.no. Tirsdagens dom fra Oslo tingrett gjelder den ordinære rettssaken.

Den norske brusprodusenten, som også produserer Tøyen-Cola, er dømt til å betale en erstatning til Coca-Cola på 281.000 kroner. Kravet fra brusgiganten var på 330.000 kroner. I tillegg er O. Mathisen dømt til å betale sakskostnader på 200.000 kroner. Til sammen må de betale 481.000 kroner.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at ordet Jalla foran ordet Sprite ikke er godt nok til å skille de to sitronbrusene.

Retten mener at JallaXXXXXX ikke er et varemerkeinngrep fra O. Mathisens side, men mener det framstår at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til Sprite og signalisere at de er blitt utsatt for sensur av Coca-Cola Company.