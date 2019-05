Flere butikkjeder fjerner engangsplast fra butikkhyllene

– Vi ønsker ikke å bidra til at plast flyter rundt på stranda og i parken. Vi tar vår del av ansvaret og fjerner engangsartikler i plast på typiske piknik-produkter, og erstatter med bedre alternativer, sier miljøansvarlig Erik Halstensen i Meny.

Butikkene erstatter nå pakninger med sugerør og bestikk i plast med henholdsvis papp og nedbrytbart tre. Dette vil ifølge butikkjeden utgjøre en plastreduksjon på 11 tonn i året.

– Samtidig som vi fjerner plastforsøplings-værstinger, må vi fortsette å oppmuntre kundene til å ta med seg søpla si, samt gi dem informasjon om hvordan de skal kaste avfallet slik at vi oppnår høyest mulig grad av gjenvinning, sier Halstensen.

Ifølge NRK har også butikkjeden Kiwi innført lignende tiltak. Nyheten kommer dagen etter at regjeringen kunngjorde sine ambisjoner om å forby vil forby engangsbestikk i plast, plasttallerkener, sugerør og q-tips i løpet av neste år.

Rema 1000 opplyser til NTB at de allerede i mars startet arbeidet med å erstatte engangsplasten med mer bærekraftige alternativer.

– Blant annet erstatter vi i år 10 millioner plastsugerør med et alternativ i papp, kommer med et bærekraftig alternativ til bestikk og fjerner plasten på engangstallerkener. Vi har allerede kuttet over 500 tonn plast i butikkene våre og vil kutte 1500 tonn innen 2020, sier sjef for samfunnsansvar i rema 1000 Norge, Kaia Andresen.