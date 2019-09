Prior tilbakekaller pølser

– Som følge av menneskelig svikt ble råvarer fra kalkunhøner brukt i produksjonen. Råvarer fra høner kan under slakteprosessen bli forurenset med egg, skriver Nortura i en pressemelding.

Forbrukere med eggallergi bes om å ikke spise produktene. Forbrukere uten eggallergi kan trygt spise dem.

Produktene er solgt i butikker hos REMA 1000, Coop og Norgesgruppen. De har også vært solgt i Norturas medlemsbutikker. Holdbarhetsdatoen for produktene er passert, men det er en mulighet for at forbrukere kan ha produktene i fryseren.

Dette gjelder følgende produkter: